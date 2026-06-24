Temas del día de EFE News Latino del miércoles 24 de junio

EEUU JUSTICIA

Washington - El Supremo de EE.UU. tiene previsto anunciar en los próximos días una decena de fallos, entre ellos casos que decidirán el futuro de políticas clave para el presidente, Donald Trump, como su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de indocumentados o visitantes.

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EEUU ELECCIONES

Nueva York - Los candidatos respaldados por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se impusieron el martes en varias primarias demócratas estatales, en un resultado que refuerza la influencia del ala progresista dentro del partido y consolida al regidor como una de las figuras con mayor capacidad para moldear el rumbo de los demócratas de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

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EEUU ESPACIO

Miami - La infraestructura de la NASA en el Centro Espacial Kennedy (Florida) está quedando "obsoleta" y carece de la capacidad necesaria para atender la creciente demanda de lanzamientos de empresas privadas, entre ellas SpaceX y Blue Origin, en momentos en que Estados Unidos busca una presencia permanente en la Luna, según un informe publicado esta semana por la Oficina del Inspector General (OIG).

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EEUU IRÁN

Washington - El presidente Donald Trump advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin "de inmediato" a las negociaciones de paz si Teherán decide imponer peajes al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, y aseguró además que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica.

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EEUU INDEPENDENCIA

Washington - El presidente Donald Trump da inicio a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos con la inauguración de una Gran Feria Estatal y un mitin en el centro de Washington, este último en sustitución de un concierto organizado para la ocasión que fue boicoteado por los artistas invitados.

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ÓPERA QUIJOTE

Nueva York - Los bailarines Isaac Hernández y Herman Cornejo, estrellas del American Ballet Theater (ABT), encarnarán con orgullo latino al protagonista Basilio del clásico 'Don Quixote' que llega a la Met Opera de Nueva York el 29 de junio, según dijeron a EFE.

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PUERTO RICO CINE

San Juan - La película puertorriqueña 'Fight Back', que llegará a la gran pantalla en noviembre y está protagonizada por Jason Calderón y Ana Isabelle, destaca el poder femenino desde la resiliencia, el amor y las artes marciales, con la participación estelar de la karateka española Sandra Sánchez.

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EEUU CINE

Los Ángeles - Desaliñada, fiestera y caótica, 'Supergirl' regresa a la gran pantalla con una imagen alejada de la perfección y el optimismo tradicionalmente asociado a las superheroínas, aunque con una visión de la esperanza "más fuerte", que "surge después de la pérdida y el duelo", explicó en entrevista con EFE la directora Ana Nogueira.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU VENEZUELA.- Expresidentes iberoamericanos, como el español José María Aznar y el mexicano Vicente Fox, además del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, discuten sobre el futuro de Venezuela en el VI Seminario Virtual sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad del Miami-Dade College (MDC).

Washington.- EEUU OTAN.- El presidente Donald Trump se reúne en la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. (foto) (video)

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