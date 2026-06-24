Rocío Laffón siembra la duda sobre la boda de Victoria Federica y Jorge Navalpotro: "Yo la veo feliz, me encantan"

Todavía muy emocionada y con una "resaca emocional bestial" tras la boda de su hermana Carmen el pasado viernes en Sevilla, Rocío Laffón ha reaparecido junto a su pareja Cristóbal Pecchio en el exclusivo evento con el que la firma de moda 'Philippa 1970' ha presentado su colaboración en el diseño del nuevo modelo C-HR de Toyota con la presencia de rostros conocidos como Sassa de Osma, Jaydy Michel, Almudena Lapique o Marta Robles.

Después del 'sí quiero' de su hermana, ¿será ella la siguiente o se le adelantará su mejor amiga, Victoria Federica, ante lo consolidado que está su noviazgo con Jorge Navalpotro? Como ha revelado la influencer con una gran sonrisa, "me llevé yo el ramo, pero mi novio es un poco pequeño, le sacó dos años. Yo tengo 26, y él va a cumplir 24, tiene 23. Hay que darle margen, ¿no? No le podemos agobiar. Aunque yo me casaba mañana". "Cristóbal es la persona más buena, noble. Es súper comunicativa, me ha enseñado a, literalmente, comunicarme y hablar de lo bueno, de lo malo, de los límites, todo, me encanta" ha reconocido sin ocultar lo enamoradísima que está.

PUBLICIDAD

Y no es la única, ya que también la hija de la infanta Elena está atravesando su momento más dulce junto al empresario de la noche madrileña, del que se ha vuelto inseparable desde que comenzaron su historia de amor a finales de 2025. "Ojalá, a mí me encantaría que se casaran, yo la adoro. A mí me encanta ella, me encanta él, me encantan como pareja. Si se casan, fenomenal. La vida es súper larga, es que somos muy jóvenes" ha expresado con sinceridad Rocío, confirmando así que les daría su bendición porque nunca ha visto a su amiga tan feliz.

"Si Victoria es mi mejor amiga es porque lo tiene todo, todo lo bueno lo tiene. Te lo prometo. Victoria es la mejor, sino no sería mi amiga" ha desvelado, asegurando que "Jorge es digno de lo que es Vic". "Yo prefiero no decir que es el novio de Victoria que mejor me cae porque luego la gente tergiversa, todos me han caído bien, pero es verdad que a Jorge le amo, le amo" ha asegurado.

PUBLICIDAD