Oyarzabal, impacto total en España

Redacción deportes, 24 jun (EFE).- Desde el pasado septiembre, el momento en que se dio por iniciada la temporada 2025-26 a nivel de selecciones, Mikel Oyarzabal ha marcado 11 de los 32 goles del equipo nacional, cuya incidencia lo pone por encima de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Harry Kane, a la par de Lionel Messi y solo por debajo de Erling Haaland entre los grandes goleadores cuyo curso desemboca en el actual Mundial 2026.

El impacto de Oyarzabal en los goles del equipo en este ejercicio es del 34,3 por ciento. España ha disputado en ese tramo 12 partidos entre amistosos y competición, con ocho victorias y cuatro empates. Él no los jugó todos. Se quedó sin disputar dos, en el 0-0 con Egipto, el pasado marzo, y en el 1-1 con Irak, el 4 de junio. Y, además, marcó gol en siete de los ocho triunfos y un empate.

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El más cercano en ese aspecto entre sus compañeros de la selección española es Mikel Merino, con seis tantos en este tramo, seguido por Pedri González y Ferran Torres, con tres cada uno, y Lamine Yamal, Marc Cucurella, Víctor Muñoz, Dani Olmo, Martín Zubimendi y Yéremy Pino, con uno, además de tres dianas en propia puerta de sus rivales.

El 34,3 por ciento de Oyarzabal de los goles de su selección en esta campaña está casi a la par de Messi con Argentina, con el 34,4 por ciento, con 10 goles de los 29 de la Albiceleste en los once duelos de la campaña, con diez victorias y una derrota. El siguiente a Messi en cuanto a tantos con su selección en ese periodo es Lautaro Martínez, con tres. Julián Alvarez logró uno.

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A la vez, la incidencia de Oyarzabal sobrepasa ligeramente a Kylian Mbappé, que ha anotado el 32,2 por ciento de los tantos de Francia desde septiembre hasta ahora. Él sumó diez por los 31 totales de ‘Les Bleus’ no solo camino del Mundial, sino también contabilizados los cuatro que ha logrado en Estados Unidos, México y Canadá 2026, con sendos dobletes en el 3-1 a Senegal y en el 3-0 a Irak.

El inglés Harry Kane también queda atrás, con el 28,5 por ciento de los goles de su selección. Él aportó ocho de los 28 del equipo, a lo largo de doce encuentros.

También le ocurre a Cristiano Ronaldo, con el 21,8 por ciento de los aciertos sobre la portería contraria de Portugal. Son siete de los 32 goles también en 12 compromisos. Y a Vinicius, con nada más cuatro goles de los 28 de Brasil. Representa un 14,2 por ciento hasta la segunda jornada del Mundial 2026.

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Sí lo supera Erling Haaland con Noruega, al que ha dado el 44,7 por ciento de sus goles. Ha marcado 17 de los 38 del conjunto nórdico desde el pasado septiembre. Su selección ha disputado doce choques, con ocho triunfos, tres empates y una derrota, camino de medirse a Francia para resolver en qué posición entra en los dieciseisavos de final de la competición.

“La gente que entendemos de fútbol lo tenemos súper valoradísimo a Oyarzabal. Desgraciadamente, hay otras personas que no les causa tanto impacto. El impacto de Mikel en el equipo es brutal. No hay otro futbolista en el mundo con esta incidencia. A Mikel lo hemos reivindicado siempre, los compañeros lo reivindican y me encantaría que nosotros, en España, también reivindiquemos a Mikel Oyarzabal, porque puede marcar una historia en el fútbol español excepcional. Lo celebro y ojalá, Dios quiera, que seamos capaces de valorar esto”, aseguró Luis de la Fuente tras el 4-0 a Arabia Saudí, con dos goles y una asistencia del atacante en 24 minutos.

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Ahora aparece Uruguay en el camino por sellar la clasificación y por la primera posición del cuarteto, tan esencial como es evitar a Argentina en la primera eliminatoria. La Albiceleste, vigente campeona del Mundial, aparece en el camino en el caso de que España sea segunda de su cuarteto, que solo puede serlo si pierde o empata con Uruguay.

La única baja es Víctor Muñoz, resentido de una lesión muscular y fuera de los dos primeros choques ante Cabo Verde y Arabia Saudí por esa dolencia. Ya avanzó Luis de la Fuente que no tardará en estar de nuevo a disposición.

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Ya lo están Lamine Yamal, con sus 45 minutos diferenciales ante Arabia Saudí, o Nico Williams, dentro del rodaje de los últimos dos encuentros en ambos como suplente. El técnico trabaja en un once del que no ha ofrecido pistas. Habrá uno, dos, tres, cuatro cambios… O ninguno. Ya lo advirtió después del 4-0 a Arabia Saudí.

Iñaki Dufour