Nike nombra nuevo director financiero a David Denton

El gigante estadounidense del calzado y material deportivo Nike ha anunciado que David M. Denton se unirá a la compañía como vicepresidente ejecutivo y director financiero, a partir del próximo 17 de agosto, procedente de la multinacional farmacéutica Pfizer.

Con la llegada de Denton, Matthew Friend dejará el cargo que ocupaba desde 2020, aunque permanecerá en la compañía hasta el 4 de septiembre para facilitar una transición ordenada y tomará parte en la presentación de resultados del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2026, que tendrá lugar el próximo 30 de junio.

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Denton liderará la organización financiera global de Nike, colaborando con el presidente y consejero delegado, Elliott Hill, y el equipo de alta dirección para impulsar una ejecución rigurosa, la asignación de capital y la creación de valor a largo plazo.

"Dave es un director financiero con amplia experiencia en empresas cotizadas que sabe cómo ayudar a las grandes marcas de consumo a operar con disciplina e invertir para alcanzar el éxito", declaró Elliott Hill.

Denton, con una trayectoria de más de 30 años, se incorpora a Nike procedente de Pfizer, donde ha ejercido como director financiero y vicepresidente ejecutivo desde mayo de 2022. Anteriormente, fue director financiero y vicepresidente ejecutivo de Lowe's Companies y trabajó durante dos décadas en CVS Health Corporation.

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"Nike es una de las grandes marcas del mundo, con una fortaleza extraordinaria en el deporte, la innovación y una presencia global", afirmó Denton. "

La semana pasada, Pfizer anunció el nombramiento de Cecile Guegan, actual vicepresidenta sénior de Finanzas del Negocio Biofarmacéutico Global, como directora financiera interina, con efecto a partir del 16 de agosto, mientras la multinacional lleva a cabo una exhaustiva búsqueda interna y externa del sucesor definitivo de Denton.

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