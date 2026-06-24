Luis Vicente 'Pinocho' estalla y desmiente su romance con Laura Cuevas: "Todo no vale por dinero"

Luis Vicente 'Pinocho' vuelve a situarse en el foco del universo Pantoja, esta vez por un supuesto romance que habría dinamitado su vida personal y reavivado viejas tensiones. Según se ha contado en 'El Tiempo Justo', el presunto hijo de Bernardo Pantoja habría sido infiel a su pareja con Laura Cuevas, histórica enemiga de Isabel Pantoja, en una historia de mensajes, encuentros y confidencias que habría terminado con la versión de ella llegando directamente a la mujer de él. La exclusiva apuntaba a una "traición" vinculada a Cantora, con detalles sobre cómo se habría fraguado esta relación "prohibida" y cómo habría saltado todo por los aires cuando Laura decidió contactar con la pareja de Luis Vicente.

Ante este escenario, 'Pinocho' ha decidido plantarse y desmentir tajantemente que haya tenido esta aventura. "Hombre, todo no vale por dinero y más siendo mentira", afirma, dejando claro que no está dispuesto a consentir que se juegue con su nombre y su intimidad. Después de emitir un comunicado, recalca su límite: "Hay una línea que no se debe pasar", señalando directamente a quienes, según él, estarían intentando sacar rédito económico del escándalo.

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El presunto hijo de Bernardo Pantoja también se pronuncia sobre cómo está viviendo todo esto su pareja, la persona a la que supuestamente habría traicionado con la archienemiga de Isabel Pantoja. "No es plato de buen gusto, ¿no? Y más cuando es mentira", reconoce, evidenciando el impacto emocional que este tipo de informaciones tienen puertas adentro. Aun así, insiste en que las acusaciones carecen de verdad y que la versión que se está dando no se corresponde con la realidad que él vive.

Luis Vicente 'Pinocho' niega, además, que haya intentado sacar beneficio de esta supuesta historia, como se ha insinuado públicamente. "Yo gracias, a Dios, no me hace falta amortizar nada. Queda feo que lo diga, ¿no?", apunta, marcando distancias con la idea de que esté utilizando el ruido mediático para lucrarse. Su mensaje es claro: se siente víctima de un relato que considera fabricado y de una polémica que, según él, responde más al interés televisivo que a los hechos. Con este golpe sobre la mesa, trata de frenar la bola mediática y proteger tanto su relación como su imagen.

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