La película original de Movistar Plus+ 'La bola negra' se verá en Estados Unidos a través de Netflix

La película original de Movistar Plus+ 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, podrá verse en Estados Unidos a través de Netflix gracias a un acuerdo con Goodfellas, responsable de las ventas internacionales del filme.

La cinta, que se estrenará en salas españolas el próximo 25 de septiembre de la mano de Elastica, llegará posteriormente en exclusiva a Movistar Plus+ en España, respetando la ventana de exhibición cinematográfica.

En Estados Unidos, el estreno en cines tendrá lugar el 6 de noviembre, mientras que su lanzamiento en Netflix USA está previsto para el 4 de diciembre, limitado a este territorio.

El proyecto se ha convertido en un fenómeno internacional tras alzarse con el premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes, consolidando la apuesta de la plataforma por el cine español y su proyección global.

"Este acuerdo refuerza la apuesta por la creación original y demuestra el potencial internacional de nuestras historias locales que traspasan fronteras y triunfan en todo el mundo. Que una película original Movistar Plus+ se pueda ver en territorio estadounidense a través de Netflix USA nos da una visibilidad internacional y nos coloca en el camino a los Oscar por segunda vez", ha señalado Juan Andrés García Ropero 'Bropi', director del Área de Contenidos de Movistar Plus+.

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'La bola negra' es un drama estructurado como un tríptico que recorre casi un siglo de historia de España, desde los años treinta hasta la actualidad, a través de la vida de tres hombres conectados por el deseo, el dolor y la herencia.

El filme cuenta con un reparto internacional encabezado por el músico Guitarricadelafuente, que debuta como actor, y Miguel Bernardeau, junto a Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close. El guion ha sido escrito por Javier Calvo y Javier Ambrossi junto a Alberto Conejero.

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Tras su paso por Cannes, la película ha sido destacada por la crítica como una ambiciosa epopeya de corte clásico que aborda temas como la memoria, el amor y la identidad queer. 'La bola negra' es una producción de Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte, con la participación de Atresmedia.