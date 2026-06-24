KuCoin Pay conecta activos digitales con sistemas bancarios locales y redes de transferencias en mercados de alto crecimiento

PR Newswire

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 24 de junio de 2026

El nuevo acceso basado en transferencias conecta activos digitales con sistemas de pago locales, entre los que se incluyen bKash y Nagad en Bangladés, transferencias bancarias compatibles con SPEI en México y las redes de dinero móvil MTN y Airtel en Zambia.

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- En muchos mercados de rápido crecimiento, las transferencias bancarias locales y las redes de transacciones de dinero móvil se han convertido en un elemento fundamental de la forma en que los consumidores transfieren fondos, desde el pago de salarios y los envíos de dinero hasta las transacciones con comercios y las transferencias entre particulares.

Partiendo de la evolución de estas infraestructuras financieras locales, KuCoin Pay, la innovadora solución de pago con criptomonedas de KuCoin, anunció hoy la ampliación de sus servicios de pago mediante transferencias en Bangladés, México y Zambia. Esta implementación conecta activos digitales con sistemas bancarios y de pago locales, entre los que se incluyen bKash y Nagad en Bangladés, vías de transferencia bancaria compatibles con SPEI en México y servicios de dinero móvil como MTN y Airtel en Zambia. Al integrar criptomonedas y stablecoins en la infraestructura financiera habitual, KuCoin Pay ayuda a los usuarios a transferir valor digital con menos pasos y menos obstáculos, lo que hace que los activos digitales resulten más prácticos para actividades financieras del mundo real.

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KuCoin Pay está diseñado para facilitar este cambio mediante una profunda integración con las vías locales, una capacidad clave que permite el enrutamiento localizado de pagos. En lugar de exigir a los usuarios que realicen procesos complejos de sistemas de gestión, KuCoin Pay se adapta a los entornos de transferencia locales e identifica las vías de pago adecuadas en un único punto de acceso técnico unificado. Esta medida contribuye a que los flujos de activos digitales se parezcan más al uso de una billetera electrónica tradicional, un servicio de dinero móvil o una herramienta de transferencia bancaria local.

"Las criptomonedas se están consolidando como una nueva clase de activos con una relevancia cada vez mayor en la economía real, y los pagos son una de las vías más importantes para que este valor llegue a los usuarios", afirmó Alicia Kao, directora general de KuCoin. "Mediante KuCoin Pay, estamos generando conexiones confiables y adaptadas al contexto local entre los activos digitales y los canales existentes de banca, dinero móvil y transferencias. Al integrar criptomonedas a los sistemas financieros que la gente ya utiliza, estamos contribuyendo a que los activos digitales vayan más allá de la simple tenencia y trading para convertirse en una actividad financiera práctica, a la vez que promovemos ecosistemas financieros más inclusivos y preparados para el futuro en mercados de alto crecimiento".

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De cara al futuro, KuCoin Pay seguirá reforzando la compatibilidad con los sistemas bancarios y de pago locales, optimizará la velocidad de respuesta técnica y ampliará los casos de uso prácticos de pagos con criptomonedas en mercados compatibles de todo el mundo.

Acerca de KuCoin Pay

KuCoin Pay es una solución pionera para comerciantes que impulsa el crecimiento empresarial mediante la integración de pagos con criptomonedas en el comercio minorista. Ofrece un sistema de pago sin contacto, seguro y sin fronteras que utiliza diversas criptomonedas y stablecoins. KuCoin Pay admite más de 50 criptomonedas, entre las que se incluyen KCS, USDT, USDC, BTC, que los usuarios pueden utilizar para pagar sin complicaciones productos y servicios de todo el mundo, tanto en compras en línea como en tiendas físicas. Obtenga más información acerca de KuCoin Pay.

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Más información en: www.kucoin.com/pay

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FUENTE KuCoin