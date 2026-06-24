El piloto español Pedro Acosta ficha por el equipo oficial de Ducati hasta 2028

El joven piloto español de MotoGP Pedro Acosta, actualmente en KTM, se convirtió este miércoles en el nuevo fichaje del equipo oficial de Ducati por las dos próximas temporadas, la 2027 y la 2028, según confirmó la marca de Borgo Panigale.

El 'Tiburón de Mazarrón' llegó a la máxima categoría de motociclismo gracias a sus grandes actuaciones en las categorías inferiores, donde ganó dos títulos mundiales, en 2021 en Moto3 y en 2023 en Moto2, siempre de la mano de KTM, a cuya estructura oficial de MotoGP ascendió en 2024, donde fue el 'Rookie del Año'.

PUBLICIDAD

Tras tres temporadas en MotoGP con el equipo austriaco y trece podios bajo el brazo, el murciano, que esta campaña marcha sexto con 132 puntos, a 48 del líder Marco Bezzecchi (Aprilia), pone rumbo a Ducati donde formará una potente pareja con el nueve veces campeón del mundo y compatriota Marc Márquez y donde cubrirá el hueco del doble campeón del mundo Francesco Bagnaia, cuya salida fue anunciada también este miércoles.

El consejero delegado de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, definió a Acosta como uno de los pilotos "más talentosos" del 'paddock' de MotoGP, reconociendo su devoción por sus actuaciones "dentro de la pista" y la personalidad "directa" y "desenfadada", que harán "enamorarse" a los 'ducatistas'.

PUBLICIDAD

Además, Domenicali está convencido de la buena dupla que ha formado junto al heptacampeón de la categoría reina Marc Márquez. "Formando pareja con Marc, representa el complemento ideal para un equipo que, apoyado en su historia y en los resultados logrados en los últimos años, quiere seguir desempeñando un papel absolutamente protagonista también en el futuro y ser fuente de admiración, respeto y apoyo para los aficionados de Ducati en todo el mundo", expresó.

Por su parte, el director General de Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, advierte que el de Mazarrón representa el "perfil ideal" para el futuro de la escudería, ya que tras la renovación de Marc Márquez, quería incorporar un piloto "joven" y "rápido".

PUBLICIDAD

"Su llegada al equipo será un estímulo para todos, nos ayudará a crecer y le acompañaremos en su evolución hacia la plena madurez como piloto. Estoy seguro de que, con el apoyo de nuestro equipo y el tiempo adecuado, su contribución permitirá dar un paso más en términos de rendimiento y objetivos", concluyó.