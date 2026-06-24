El PIB de Argentina crece un 0,7% en el primer trimestre, medio punto menos que en al cierre de 2025

El Producto Interior Bruto (PIB) de Argentina creció un 0,7% en el primer trimestre de 2026 respecto de los tres meses previos, cuando la segunda economía sudamericana se expandió un 1,2%, según ha desvelado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Solo el consumo privado registró una evolución trimestral positiva en términos desestacionalizados al anotarse un incremento del 0,8%. Por el contrario, el gasto público retrocedió un 2,4%, la formación bruta de capital fijo un 1,7% y las exportaciones un 3,1%. Las importaciones, que detraen del PIB, bajaron un 2,5%.

PUBLICIDAD

Ya en términos interanuales, Argentina vio avanzar su economía un 2,3% a principios de año frente al mismo periodo de 2025. Los sectores más dinámicos fueron el pesquero (27,5%), el agrario y ganadero (18,1%) y el minero (12,3%).

El Indec ha destacado que el comportamiento de la industria (-1,7%) y la Administración Pública (-1,4%) restaron, en conjunto, tres décimas al PIB.