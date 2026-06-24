El Parlamento de Perú aprueba una ley que blinda la actuación de militares y policías

El Congreso de Perú ha aprobado una ley que blinda las actuaciones de militares y policías y que establece que los casos de asesinato, tortura, desaparición forzosa o violación sexual solo serán considerados crímenes de lesa humanidad si se demuestra que fueron cometidos como parte de un "ataque generalizado" o "sistemático" contra la población civil.

La medida ha salido adelante en una segunda votación tras obtener 52 votos a favor y 43 en contra, si bien cinco diputados se han abstenido, según un comunicado del Parlamento. La reforma, que modifica el Código Penal Militar Policial, también repercutirá en el Nuevo Código Procesal Penal y supondrá la exclusión de la jurisdicción ordinaria a los efectivos de las fuerzas peruanas que comenta delitos en el ejercicio de sus funciones.

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La legislación ha sido aprobada a medida que continúa el recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que de momento sitúa a la candidata de ultraderecha Keiko Fujimori por delante de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, a una distancia de tan solo unos 40.000 votos. Los diputados han hecho caso omiso a las recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha alertado de posibles violaciones.

La reforma ha sido impulsada, además, por el partido de Fujimori, Fuerza Popular, en representación a cientos de militares que fueron procesados por la comisión de graves delitos durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La resolución impide que se dicten sentencias firmes en la Justicia ordinaria y consagra un mecanismo de asimilación penal que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha calificado de preocupante dado que en las décadas de los 80 y los 90 la justicia militar fue utilizada para proteger a estos militares y archivar casos de torturas y de ejecuciones extrajudiciales.

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