El grupo francoalemán de defensa KNDS prepara la salida a bolsa del 20 % de su capital

París, 24 jun (EFE).- El grupo francoalemán de armamento terrestre KNDS, resultado de la fusión de Nexter con KMW (Krauss-Maffei Wegman), formalizó este miércoles su intención de sacar a bolsa un 20 % de su capital en una operación que supondrá la entrada también del Estado alemán.

En un comunicado, KNDS indicó que cotizará en dos mercados, Euronext París y Fráncfort, y que la salida a bolsa se hará mediante la cesión de ese 20 % por parte de los actuales accionistas, el grupo estatal francés GIAT y la compañía alemana Wegmann a inversores institucionales, sin que haya una oferta dirigida al público.

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En paralelo, el Estado alemán comprará un 40 % del capital a Wegmann a través de Kredianstalt für Wiederaufbau (KfW) y de esa forma estará en equivalencia con GIAT.

El consejero delegado, Jean-Paul Alary, destacó que su empresa tiene "una posición única" ante la entrada de Europa en "una nueva era de defensa y seguridad" en la que las fuerzas armadas se van a modernizar a gran velocidad y que esta operación constituye "el próximo paso natural para KNDS", el fabricante entre otros de los tanques Leopard y Leclerc.

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"Aumentará nuestra agilidad estratégica y respaldará las continua inversión en capacidades, innovación y en tecnologías de nuevas generación", añadió Alary.

El grupo franco-alemán recordó que tiene una plataforma industrial de unos 11.000 empleados repartidos en 32 plantas de producción y servicios repartidos en una docena de países, que a fecha del 31 de diciembre acumulaba pedidos de 33.100 millones de euros y que el pasado año facturó 4.400 millones con un resultado bruto operativo (ebit) de 661 millones y un flujo de caja de 980 millones.

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Este año espera incrementar en alrededor del 30 % sus ingresos gracias a la fuerte demanda en todos los segmentos de armamento y, excluyendo el impacto de los costos no recurrentes de la salida a bolsa, un margen de ebit en torno al 12 %, que sería un descenso respecto a 2025, así como un flujo de caja de unos 250 millones.

A medio plazo, su objetivo es subir a un volumen de negocios de entre 11.000 y 12.000 millones de euros, con un margen de ebit del 14-15 %.

En cuanto a la remuneración de sus accionistas, la empresa pretende remunerarlos con alrededor del 40 % del resultado neto cada año.

El pasado lunes, los gobiernos de Francia y Alemania habían anunciado un acuerdo sobre la estrategia y la gobernanza de KNDS que incluía su salida a bolsa, con el objetivo declarado de convertirla en "una empresa de defensa de primera línea en Europa y en el mundo, al servicio de los ejércitos francés y alemán, y reforzar su competitividad en la industria europea de los sistemas terrestres". EFE

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