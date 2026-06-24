devolo presenta en España su primer router WiFi 7, que alcanza velocidades de hasta 6.500 Mbps

devolo ha presentado en España su nuevo 'router' Ethernet WiFi 7 BE6500, que alcanza velocidades de hasta 6.500 Mbps en fibra óptica, y el sistema Mesh WiFi 7, para garantizar la cobertura a todo el hogar.

El experto alemán en redes domésticas devolo ha destacado la importancia que tienen la estabilidad y la cobertura para tener una conexión a internet de calidad en el hogar, frente a la idea de que solo importa la velocidad.

"El objetivo de devolo es tener un buen WiFi en todas partes del hogar y ofrecer un portfolio completo para cada situación. Por eso estamos muy felices de introducir aquí en España nuestro primer 'router' WiFi 7", ha expresado el PR manager de devolo, Marcel Schüll, en un encuentro con la prensa.

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Este 'router' es el modelo devolo WiFi 7 BE6500, que ha sido diseñado para ofrecer conexiones de fibra óptica con velocidades de hasta 6.500 Mbps y admitir las bandas de frecuencia de 2.4 GHz. 5 GHz y 8 GHz con un ancho de canal de hasta 320 Mhz.

Para mejorar las velocidades inalámbricas, cuenta con tecnologías como 4K-QAM, Multi-Link Operation y Multi-RU Puncturing, y aparte, integra cuatro puertos Ethernet, para que el WiFi de última generación llegue a todos los rincones del hogar.

Al respecto, Schüll ha afirmado que "WiFi 7 ofrece más velocidad, más estabilidad y, por supuesto, menor latencia, lo cual es interesante para los juegos", pero también para el 'streaming' de series y películas en 4K, las videollamadas y los dispositivos con inteligencia artificial.

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Para profundizar en la cobertura en el hogar, devolo también ha presentado un sistema Mesh, es decir, una red inalámbrica formada por varios puntos de acceso WiFi que trabajan conjuntamente para crear una cobertura uniforme y estable en toda la vivienda.

Este nuevo sistema Mesh utiliza funciones como Access Point Steering, Band Steering, Multi-User MIMO bidireccional y OFDMA para llevar la señal de internet a espacios complicados o a viviendas de varias plantas.

devolo comercializa los kits Mesh con dos o tres dispositivos. "Están preconfigurados. Solo necesitas enchufarlos, esperar un poco y funciona", ha apuntado el directivo, sobre la facilidad de uso de este producto.

La compañía también ha destacado que 'router' Mesh se comercializa en diferentes formatos (como router individual, en kits y también como ampliación independiente), al igual que el WiFi 7 BE6500, que puede usarse como 'router' Ethernet para fibra óptica, punto de acceso o sistema Mesh WiFi completo.

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En este sentido, el 'router' devolo WiFi 7 BE6500 ya está disponible a un precio recomendado de 149,90 euros. Por su parte, el sistema devolo WiFi 7 Mesh BE6500 en pack de dos dispositivos puede adquirirse por de 279,90 euros, y por 399,90 euros el kit de tres dispositivos. La extensión WiFi 7 Mesh BE6500 cuesta 149,90 euros.