Aerolíneas rusas se quejan de situación crítica de falta de combustible, según medio local

Moscú, 24 jun (EFE).- La aerolínea rusa Azimuth, que opera en el suroeste del país, alertó de la crítica situación por la falta de combustible para la aviación que ha provocado un desplome en la rentabilidad económica de los vuelos, informó este martes el canal de Telegram Aviatorshina.

"Los vuelos pierden toda su viabilidad económica", reza un comunicado emitido por Azimuth y replicado por el medio especializado en aviación civil rusa.

La aerolínea regional solicitó a la Asociación de Operadores de Transporte Aéreo que contacte con el Ministerio de Energía para que tomen medidas y estabilicen la situación de déficit de hidrocarburos originada por los constantes ataques ucranianos contra redes logísticas e infraestructura petrolera rusa.

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Debido a la escasez, los precios subieron por encima del 17 %. Por ejemplo, en Majachkalá, el precio del queroseno ha aumentado un 64 %, alcanzando los 157.000 rublos (casi 2.100 dólares) por tonelada sin IVA, señalan.

Mientras tanto, la aerolínea denuncia que los precios mundiales del combustible para aviones han bajado por tercer mes consecutivo.

Por lo tanto, la actual operación de sus vuelos programados "carece de total rentabilidad" en las rutas nacionales e internacionales.

Según Azimuth su principal proveedor de combustible le notificó de la necesidad de reducir el consumo en aproximadamente un tercio de los volúmenes contratados a partir de la segunda quincena del mes por fuerza mayor en las refinerías del país.

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Ante una situación similar por parte de otros proveedores, Azimuth no pudo encontrar otra opción de suministro, señala Aviatorshina.

El déficit de hidrocarburos ha afectado duramente al transporte terrestre en Rusia, donde 53 regiones a lo largo de todo el país han impuesto limitaciones en sus ventas al por menor.EFE