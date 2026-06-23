Supremo confirma "definitivamente" que Real Madrid y Barça fueron apartados ilegalmente de reuniones de LaLiga

El Tribunal Supremo confirmó este martes "definitivamente" la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas, para impedir la participación de Real Madrid y FC Barcelona en tres reuniones de 2022 en las que se abordaron el reparto y el control de los derechos de televisión, según informó el club merengue.

"El Real Madrid CF comunica que el Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación de nuestro club en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante el año 2022", expresó la entidad en un comunicado.

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El club merengue recordó que la Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el pasado 10 de abril el recurso de casación interpuesto por LaLiga y confirmó las resoluciones judiciales que declararon que dichas decisiones vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y FC Barcelona "fueron adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente exigible".

El Supremo confirmó entonces la nulidad de la decisión de Javier Tebas de impedir que FC Barcelona y Real Madrid Club participasen en la deliberación y votación en varias reuniones por considerar que concurría un conflicto de interés por su participación en la Superliga.

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Esta negativa del presidente de LaLiga se adoptó en tres reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de los clubes profesionales, celebradas en los meses de marzo, abril y mayo de 2022.

Por este motivo, Real Madrid y Barça interpusieron una demanda contra LaLiga por la vulneración de su derecho de asociación por no haberse seguido un procedimiento adecuado sobre si concurría el conflicto de interés por un tercero que fuera imparcial sino por el presidente, que había formulado la recusación y se erigió, de esta forma, "en juez y parte".

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Ahora, en su comunicado, el Real Madrid criticó que "lejos de aceptar este pronunciamiento, LaLiga promovió posteriormente un incidente de nulidad con el objetivo de cuestionar una sentencia ya firme en sus fundamentos". "El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales", celebró el club.

"Esta nueva resolución confirma definitivamente la corrección de la posición mantenida por el Real Madrid durante todo este procedimiento y pone fin a los sucesivos intentos de LaLiga de impugnar unas decisiones que han sido declaradas contrarias a Derecho", agregó el comunicado.

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Por esto, el Real Madrid expresó "su satisfacción por esta resolución judicial, que reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional".