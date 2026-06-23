Panduro (IndraSpace) dice estar "muy cómodo" con la nueva cúpula y confirma apuesta del Grupo por el espacio

El director general de Indra Space, Miguel Ángel Panduro, ha defendido este martes sentirse "muy cómodo" bajo la nueva dirección del Grupo de tecnología y defensa, liderada por Ángel Simón como presidente y Josep María Recasens como CEO, y ha avanzado que el Grupo apostará por el espacio en su nuevo plan estratégico.

"Desde la incorporación de Ángel Simón, yo a nivel personal me siento bastante cómodo. Dicho esto, nunca sabes lo que puede ocurrir, pero nosotros no pensamos en eso. Pero insisto, me siento muy cómodo", ha detallado el directivo de la filial del Grupo que integra todas las capacidades del sector espacial.

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En este sentido, el directivo ha explicado durante su intervención en el seminario que realiza esta semana la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander que ha tenido "un par de conversaciones con Simón", una de ellas muy directa en relación con la visión que la empresa tiene sobre el espacio. "Desde ese punto de vista, existe una relación lógica y normal entre un presidente y un director general de la compañía", ha precisado.

Además, el representante de Indra Space ha adelantado que próximamente se reunirá con el nuevo consejero delegado de la firma, Josep Maria Recasens, designado a finales de mayo en sustitución de José Vicente de los Mozos.

De este modo, Panduro ha argumentado que "no necesita mucho más para sentirse cómodo" y ha remarcado que el marco de la actividad sigue siendo el mismo. "Creo que es muy 'sexy' hablar de Indra, pero yo estoy en la dinámica del negocio. Nos han dicho: vosotros a lo vuestro, y no estamos para perder el tiempo", ha remachado el ejecutivo.

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Respecto a su relación con Escribano, Panduro ha reconocido que, dado su cargo como consejero de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) hasta el año 2021, conoce bien a "la familia, los hermanos". No obstante, el director general de Indra Space ha aseverado que ahora mismo "no tiene ninguna relación profesional con él", aunque ha matizado que lo sigue considerando "una persona cercana".

CAMBIO DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO

Por otro lado, el directivo ha avanzado que cuando cambian en el cargo el presidente y el consejero delegado, la primera decisión es: "No vamos a revisar el plan, vamos a hacerlo nuevo".

"Indra está acometiendo ahora mismo no una revisión de su plan estratégico anterior, sino el lanzamiento de un nuevo plan que esperamos que se apruebe a final de año y que incluirá una gran apuesta por el espacio", ha especificado Panduro.

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Sin embargo, el directivo ha avanzado que en el ámbito del espacio "no cree que haya cambios muy significativos". "Diría que Hispasat --Indra Space-- va a seguir desplegando la capacidad de servicio en el contexto actual en el que está transformándose de operador de infraestructuras a proveedor de servicios que utiliza además los satélites de otras compañías", ha vaticinado.

Asimismo, el ejecutivo ha justificado que lo más relevante para la filial es su participación en el programa europeo 'Iris Square' -- constelación multiorbital de la Unión Europea (UA) formada por unos 300 satélites-- que, a jucio de Panduro, será "un catalizador del cambio de la industria a nivel comunitario".

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Este proyecto, que a diferencia de otros como 'Copérnico' --de observación-- es de gestión publico-privada, está integrado por Hispasat (España), encargada de la infraestructura terrestre; SES (Luxemburgo), que se ocupa de los satélites de órbita media; e Eutelsat (Francia), responsable de los satélites de órbita baja.