Agencias

El Supremo japonés ratifica como "necesaria" la disolución de la Iglesia de la Unificación

Guardar
Google icon

Tokio, 23 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Japón ratificó la disolución de la polémica Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la 'secta Moon', calificando la medida de "necesaria e inevitable", afirmaron este martes medios locales.

Una sala del máximo órgano judicial del archipiélago mantuvo por unanimidad la orden de disolución por exigir donaciones excesivas y maliciosas a sus miembros, indicó la agencia de noticias japonesa Kyodo, una sentencia promulgada el lunes pero dada a conocer hoy.

PUBLICIDAD

La polémica organización fue fundada en Corea del Sur en 1954, y generó controversia en Japón durante décadas por las denuncias de explotación monetaria a las que supuestamente sometía a sus miembros.

El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinato del exmandatario Shinzo Abe en julio de 2022 a manos de Tetsuya Yamagami, un hombre que acusó a la 'secta Moon' de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota, y que descargó su ira en Abe por sus presuntos vínculos con la organización.

PUBLICIDAD

Japón inició una investigación, a raíz del asesinato de Abe, sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación que llevaron a la revocación de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa y la disolución del grupo por decisión judicial. EFE

Últimas Noticias

Localizado en una vivienda insalubre de Tetuán un bebé en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces

Localizado en una vivienda insalubre de Tetuán un bebé en estado de abandono, deshidratado y cubierto de heces

Condena al exministro de Sánchez se suma a lista de las más altas por corrupción en España

Infobae

La UMU refuerza su liderazgo en sostenibilidad con un simposio internacional protagonizado por dos premios Goldman

La UMU refuerza su liderazgo en sostenibilidad con un simposio internacional protagonizado por dos premios Goldman

Rusia está dispuesta a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con Ucrania

Infobae

eDreams amplía su presencia en América Latina con su modelo de suscripción de viajes Prime

eDreams amplía su presencia en América Latina con su modelo de suscripción de viajes Prime