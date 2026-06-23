El Supremo japonés ratifica como "necesaria" la disolución de la Iglesia de la Unificación

Tokio, 23 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Japón ratificó la disolución de la polémica Iglesia de la Unificación, conocida peyorativamente como la 'secta Moon', calificando la medida de "necesaria e inevitable", afirmaron este martes medios locales.

Una sala del máximo órgano judicial del archipiélago mantuvo por unanimidad la orden de disolución por exigir donaciones excesivas y maliciosas a sus miembros, indicó la agencia de noticias japonesa Kyodo, una sentencia promulgada el lunes pero dada a conocer hoy.

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La polémica organización fue fundada en Corea del Sur en 1954, y generó controversia en Japón durante décadas por las denuncias de explotación monetaria a las que supuestamente sometía a sus miembros.

El grupo fue objeto de un nuevo escrutinio tras el asesinato del exmandatario Shinzo Abe en julio de 2022 a manos de Tetsuya Yamagami, un hombre que acusó a la 'secta Moon' de captar a su madre y llevar a su familia a la bancarrota, y que descargó su ira en Abe por sus presuntos vínculos con la organización.

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Japón inició una investigación, a raíz del asesinato de Abe, sobre las actividades de la Iglesia de la Unificación que llevaron a la revocación de las ventajas fiscales de las que gozaba como organización religiosa y la disolución del grupo por decisión judicial. EFE