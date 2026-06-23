El presidente de República Checa recurre a los tribunales su exclusión de la delegación en la cumbre de la OTAN

El presidente de República Checa, Petr Pavel, ha anunciado este martes que ha presentado un recurso judicial tras ser excluido de la delegación checa que participará en la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara los próximos 7 y 8 de julio, aduciendo que recae entre sus competencias la representación exterior del país.

"Considero que la decisión de excluir al presidente de la República de la delegación es una medida sin precedentes y sumamente lamentable. Representar al Estado en el exterior es una facultad del presidente, según el artículo 63 de la Constitución de República Checa", ha señalado en una declaración pública difundida por su oficina.

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En esta declaración ha confirmado su recurso al Tribunal Constitucional checo, al que pide que aclare quién puede decidir sobre la participación del presidente en la cumbre internacional; que ordene al Gobierno que "no cree obstáculos administrativos ni de otra índole al presidente en el ejercicio de sus competencias constitucionales" y que imponga al Gobierno "la obligación de brindar al presidente de la República toda la cooperación necesaria".

Pavel, exjefe del Comité Militar de la OTAN, cargo militar de más alto rango de la Alianza Atlántica, sostiene que, "en esencia", la representación internacional del país "se trata de una descripción de sus funciones". "Por lo tanto, excluir al presidente del ejercicio de esta facultad implica limitar su papel, que le es conferido por la Constitución, no por una resolución gubernamental", ha sostenido.

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De esta forma, ha sostenido que es una costumbre constitucional en el país, "fruto de un acuerdo entre las más altas autoridades constitucionales", que República Checa "esté representado en las cumbres de la OTAN por presidentes". "De las 20 cumbres de la Alianza en las que participó República Checa, el presidente encabezó la delegación en diecinueve. La única excepción fue por una grave enfermedad. Si esta práctica cambiara por algún motivo, deberá hacerse nuevamente mediante negociaciones y acuerdos, no por una decisión unilateral del Gobierno", ha recordado.

En este sentido, ha recordado que ha tomado parte de tres cumbres durante su mandato, incidiendo que en estas citas "siempre" se ha ajustado al "mandato aprobado por el Gobierno". "Según la Constitución, es el Gobierno quien es responsable de la política exterior del país, y respeto esa responsabilidad", ha subrayado.

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Pavel ha afeado así que el tema ha sido motivo de choque con el primer ministro, Andrij Babis, al que ha señalado por demorar la decisión durante varias semanas hasta que este lunes anunció la composición de la delegación que apartaba al presidente checo. Así, ha insistido en que los meses de disputas públicas reflejan la "incapacidad de los más altos representantes del Estado para ponerse de acuerdo", una actitud que considera "irresponsable", mas en un momento en el que la OTAN "se enfrenta a las mayores amenazas a la seguridad de su historia".

"Esto debe terminar", ha incidido, para señalar que tiene voluntad de diálogo y recalcar que la bronca con el Ejecutivo de Babis "no se reduce a una sola silla en una reunión internacional". "Se trata de la decisión consciente del Gobierno de excluir al presidente, comandante supremo de las fuerzas armadas y antiguo alto representante de la OTAN, de la cumbre de la Alianza en un momento en que podría haber aplicado su dilatada experiencia en beneficio de la seguridad de República Checa y sus ciudadanos", ha argumentado.

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El choque entre Pavel y Babis ha llegado a una nueva fase después de que el primer ministro checo confirmara este lunes la composición de la delegación que enviará Praga a la cumbre en Ankara, que dejaba de lado al presidente checo, un equipo que sí incluye a Babis junto al ministro de Defensa, Jaromír Zuna y el titular de Exteriores, Petr Macinka.

Al ser preguntado por la decisión de dejar fuera a Pavel, azuzando el conflicto de los últimos meses, Babis adujo razones "prácticas" e insistió en que es su Ejecutivo quien decide sobre el gasto en defensa, asunto que será central en las conversaciones durante la cumbre, al tiempo que incidió en que Pavel no es su superior.

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En las semanas previas a la cumbre, el presidente checo viene advirtiendo de que Praga no está cumpliendo el compromiso adquirido en el seno de la OTAN para dedicar el 2% del PIB al gasto militar, mientras que ha denunciado que el país está cumpliendo solo con el despliegue del 50% de las capacidades de defensa comprometidas con la OTAN.