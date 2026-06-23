El PMI de la eurozona frena su caída en junio y apunta a que el bloque evitará la recesión

El deterioro de la actividad de las empresas de la zona euro continuó durante el mes de junio, pero lo hizo al ritmo menos intenso de los tres últimos meses, según la lectura adelantada del índice PMI compuesto, que subió a 49,5 puntos desde los 48,5 del mes anterior, lo que sugiere que el PIB de la región no habría experimentado cambios en el segundo trimestre, evitando así la entrada en recesión técnica, tras la contracción del 0,2% del primer trimestre.

En concreto, el PMI del sector servicios de la zona euro alcanzó en junio los 48,9 puntos, frente a 47,7 en mayo, aún mostrando una contracción, pero la menos intensa en tres meses, mientras que el PMI manufacturero se mantuvo en expansión, con una lectura de 51,3 puntos, frente a 51,6 en mayo.

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"La economía de la zona euro está mostrando suficiente resiliencia como para apenas evitar caer en una recesión", ha destacado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, para quien el dato del PMI de junio "sugiere que el PIB no ha cambiado durante el segundo trimestre".

La nueva reducción de la actividad total del sector privado de la zona euro en el mes de junio refleja la persistente caída de los nuevos pedidos, así como una ligera destrucción de empleo, aunque hubo indicios de reducción de las presiones inflacionistas, puesto que los precios de los insumos aumentaron al ritmo más lento desde el estallido de la guerra en Oriente Próximo y los precios de venta aumentaron a la tasa más débil de los tres últimos meses.

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"Es alentador observar que el descenso de los precios de las energías ya se está filtrando a las empresas y, en consecuencia, las tasas de inflación de los costes de los insumos y de los precios de venta han bajado en junio, lo que sugiere que posiblemente los precios ya han dejado atrás su reciente punto álgido", ha añadido Williamson.

De este modo, la confianza empresarial aumentó por segundo mes consecutivo en junio, tras caer hasta su mínima de 31 meses en abril. La confianza mejoró tanto en el sector manufacturero como en el sector servicios. Asimismo, una ligera caída del optimismo entre las empresas en Alemania fue contrarrestada por un sentimiento más positivo en Francia y en el resto de la zona euro en su conjunto.

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No obstante, si bien las empresas de la zona euro esperan un aumento de la actividad empresarial durante los próximos doce meses, el sentimiento siguió relativamente decaído al alcanzar el ecuador de 2026.