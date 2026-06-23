Al menos tres muertos y 19 heridos por un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski

Al menos tres personas han muerto y otras 19 han resultado heridas este martes por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Krivói Rog, situada en la provincia de Dnipropetrovsk y ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El gobernador de la provincia, Oleksander Ganzha, ha indicado en un comunicado que el balance de fallecidos ha ascendido a tres y ha matizado que otros dos hombres, de 30 y 39 años, se encuentran hospitalizados en estado grave. Además, una mujer de 62 años está en "condiciones extremadamente graves".

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Asimismo, ha explicado que estos ataques han dejado varios incendios en la zona, por lo que se ha procedido a un gran despliegue del Cuerpo de Bomberos para poder extinguir el fuego. "Un edificio y un vehículo han sufrido daños", ha apuntado.

Por su parte, el jefe del Consejo de Defensa de la ciudad, Oleksander Vilkul, ha lamentado que una instalación civil se ha visto afectada y ha lamentado las tres muertes. "Los heridos en estado grave han sido trasladados a hospitales de la zona y están siendo operados", ha señalado.

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