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Trump avanza que EEUU agotará los 60 días para negociar con Irán y que jugará con su "desesperación"

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado este viernes que Washington dejará agotar los 60 días para negociar con Irán, tras la firma del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz y que jugará con su "desesperación".

"No nos reunimos por desesperación, sino Irán. ¡Están acabados! Dejaremos que transcurran los 60 días", ha señalado en un mensaje en redes sociales que llega después de que el encuentro previsto para este viernes en Suiza entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del memorando de entendimiento fuera pospuesto.

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En este sentido, el mandatario estadounidense ha recalcado que las autoridades iraníes "no recibirán ni un céntimo" del fondo de reconstrucción que incluye el acuerdo firmado con Teherán y que está dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros), sin que hayan trascendido más detalles sobre su funcionamiento.

Aparte del acceso al fondo, hasta que se firme el acuerdo final, Estados Unidos prevé aprobar exenciones a las sanciones relativas a la exportación de crudo, petróleo y otros productos petroquímicos y todos los servicios asociados a las transacciones petroleras. Igualmente, se compromete a liberar fondos congelados y bienes de Irán en el extranjero.

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