Díaz-Canel planta bandera con las reformas económicas: Su discurso, en doce frases

La Habana, 18 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el paquete de reformas económicas que se están tramitando en la isla, al calificarlo de "necesarias e impostergables", aunque reconoció que La Habana ha postergado durante años estos cambios.

Estas son las principales frases de su discurso de cuarenta minutos ante el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), que aprobó en la víspera las medidas.

“Estas no son ideas nuevas, son decisiones que el país discutió y aprobó hace años. El error no estuvo en plantearlas, sino en haberlas postergado. Y esa etapa de aplazamiento tiene que terminar (...) Cuba no necesita más dilaciones, necesita soluciones. No se trata de crear más oficinas ni de multiplicar reuniones, sino de lograr resultados concretos".

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“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis; sino, cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”.

“Se requiere una agenda económica profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva, seguridad jurídica, atracción de inversión, uso intensivo de tecnología y una protección social focalizada y efectiva”.

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"Resulta necesario avanzar en al menos cinco frentes simultáneos: la estabilización macroeconómica y recuperación de los ingresos externos; la transformación del modelo económico y social; el estímulo y recuperación del sector productivo agrícola; el fortalecimiento de la contabilidad y la gestión de los costos; y la previsión y mitigación de los costos sociales asociados a las transformaciones necesarias del modelo económico y social".

“Lo que nos proponemos poner en marcha es una agenda económica y social de emergencia (...) junto a decisiones que no pueden seguir esperando. Algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables”.

“Necesitamos desatar las fuerzas productivas, que haya más producción en vez de más restricción. Porque está probado que el control sin oferta solo desplaza operaciones al mercado informal (...) La justicia social verdadera no se sostiene sobre precios artificiales que después terminan convirtiéndose en escasez, colas, bajos salarios y mercado ilegal”.

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“Si no hay riqueza, no hay nada que distribuir. Estaríamos hablando de una justicia social en abstracto (...) Y las riquezas las tenemos que producir nosotros. Y si no hay riqueza, no hay justicia social. O producimos en estas condiciones, creamos riqueza y entonces distribuimos con justicia social, con equidad, no con igualitarismo”.

“No solo debemos decirle al inversor foráneo dónde debe invertir, sino que también él tenga la iniciativa de invertir en la rama económica de su interés; así como escoger directamente a sus trabajadores sin intermediarios estatales (...) Siempre debemos autorizar la inversión extranjera directa en el sector privado nacional, incluyendo mipymes, con reglas claras de propiedad, repatriación, reinversión y solución de controversias”.

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"Debemos conducir un proceso de canje de deuda por activos. Enfocado fundamentalmente en la permuta de activos nacionales por deudas, sin enajenar en perpetuidad la propiedad de los mismos. Con este mecanismo se puede lograr financiamiento y otros beneficios sin perder el derecho de propiedad sobre los activos".

“Debe garantizarse la seguridad jurídica, contratos, usufructos, arrendamientos, concesiones. Derechos de superficie y licencias con estabilidad temporal y protección contra cambios arbitrarios. Si no hay seguridad jurídica, nadie invierte, nadie se arriesga”.

“Las transformaciones que estamos presentando son para avanzar en la defensa del socialismo, para apoyar y ampliar la justicia social, para crear riqueza económica y distribuirla con equidad no con igualitarismo. Ese es el desafío”. EFE