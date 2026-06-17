Zelenski habla con Lula de posibles medidas para avanzar hacia la paz en Ucrania

Évian (Francia)/Kiev, 17 jun (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se reunió este miércoles en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en la localidad francesa de Évian con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, con quien “compartió sus ideas sobre potenciales perspectivas diplomáticas” para lograr la paz.

“Le he informado de las actitudes reales en la sociedad rusa hacia la guerra, y también de los contactos diplomáticos con Estados Unidos y otros socios”, agregó Zelenski en X al informar del contenido del encuentro.

El presidente ucraniano presentó recientemente supuestos sondeos internos del Kremlin que habrían obtenido sus servicios de inteligencia que mostraban una caída del apoyo al presidente, Vladímir Putin, y a la invasión de Ucrania en el seno de la sociedad rusa.

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Ucrania golpea con cada vez más frecuencia objetivos situados en regiones rusas. Uno de los objetivos es llevar la guerra a territorio enemigo para hacer crecer el rechazo entre los rusos a una guerra que cada vez sienten más de cerca.

Zelenski ha tratado desde el comienzo de la guerra de obtener apoyo de potencias que mantienen buena relación con el Kremlin, como el Brasil de Lula, para que influyan en Putin con el fin de que éste ponga fin a la agresión militar contra Ucrania.

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Lula abogó en el pasado por la vía diplomática para poner fin al conflicto y llegó a hacer propuestas para avanzar en este camino que fueron rechazadas por Kiev por excesivamente complacientes con Moscú.

Zelenski y Lula acordaron mantener “contactos adicionales”, según dijo el presidente ucraniano sin ofrecer un horizonte temporal para estas conversaciones. EFE