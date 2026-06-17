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Zapatero defiende su inocencia y "honradez", y pide confianza a los ciudadanos

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Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó este miércoles su inocencia, aseguró que siempre ha actuado "con decencia y honradez" y en un comunicado pidió a los ciudadanos que confíen en él porque, según dijo, "la verdad se abrirá paso".

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, declaró este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, a los que se suman un delito fiscal y de contrabando por unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros. EFE

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