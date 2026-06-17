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Víctor Chust seguirá en el Elche CF hasta 2029

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El central valenciano Víctor Chust, cedido la pasada temporada 2025-26 por el Cádiz CF, seguirá jugando en propiedad en el Elche CF hasta el 30 de junio de 2029, después de que el club franjiverde haya ejecutado la opción de compra acordada con la entidad andaluza en el acuerdo de cesión.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid CF, el defensa central ha completado una temporada 2025-26 en la que fue una de las piezas clave del equipo entonces de Eder Sarabia y disputó 31 partidos, 22 de ellos como titular.

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Además, Chust anotó un gol decisivo ante el Getafe CF, que permitió al Elche CF sumar una victoria fundamental para lograr la permanencia en LaLiga EA Sports.

"Su continuidad en propiedad refuerza la apuesta del club por la estabilidad y la consolidación de un bloque competitivo de cara al futuro. El Elche CF asegura así la permanencia de un jugador que ha sido importante en el crecimiento del equipo durante la temporada", indicó la entidad ilicitana en un comunicado.

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La incorporación en propiedad de Víctor Chust se une así a las de Gonzalo Villar y Buba Sangaré, que también jugaron en calidad de cedidos en el Elche el curso pasado. Asimismo, el técnico argentino Martín Anselmi reemplazará a Eder Sarabia, quien anunció su marcha por motivos personales, en el banquillo del conjunto ilicitano en 2026-27.

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