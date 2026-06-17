Sanidad ve las críticas de CEOE a las bajas un "ataque" a la independencia de médicos y pide no "banalizar"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este miércoles contra la CEOE por sus recientes críticas a las bajas laborales, que ve como un "ataque" la independencia del personal médico y ha pedido a la patronal que deje de "banalizar" con este asunto.

Recientemente la CEOE ha pedido que sea la Seguridad Social quien pague los quince primeros días de la baja. Además, el presidente de la patronal en Castilla La Mancha, Ángel Nicolás, tachó de "memos" a los jóvenes que se cogen bajas médicas por salud mental.

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En este escenario, García ha recordado que las bajas son un "acto médico" en el que un profesional sanitario te diagnostica que no puedes ir a trabajar, por lo que ha pedido a la CEOE no "banalizar" con el asunto y "deslizar" que las bajas se cogen sin causa".

Así, la ministra ha considerado que las críticas empresariales constituyen "un ataque a la independencia y la autonomía que tienen los médicos para dictar y firmar las bajas de los profesionales y de los trabajadores".

En lo que respecta a las declaraciones de la patronal de Castilla-La Mancha, García las ha censurado, más si cabe en un momento de auge de los problemas de salud mental de los jóvenes, en buena medida provocados por la crisis de vivienda.

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La ministra ha concluido responsabilizando a las empresas de parte de estos problemas de salud mental alegando que parte de los problemas de salud mental provienen de "las propias empresas". "Dejemos de banalizar los problemas tanto de salud como de salud mental de los profesionales y dejemos trabajar a los profesionales y a los sanitarios como deben", ha zanjado.