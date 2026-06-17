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Rutte: el acuerdo de Trump con Irán es una oportunidad para que nunca consiga arma nuclear

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Bruselas, 17 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este miércoles que el acuerdo alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a las hostilidades con Irán, abre la oportunidad de que el país persa "nunca consiga un arma nuclear".

"El acuerdo alcanzado por el presidente Trump ha creado una oportunidad para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear. El restablecimiento de la libre navegación por el estrecho de Ormuz supondrá un gran paso adelante, y sé que muchos aliados, a través de la iniciativa liderada por Francia y el Reino Unido, están dispuestos a dar apoyo", indicó Rutte en una rueda de prensa la víspera de una reunión de ministros aliados de Defensa.

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