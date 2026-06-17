Redondo sobre su gestión: "Completamente satisfecha no me puedo sentir porque queda mucho por hacer"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que no se puede sentir "completamente satisfecha" de su labor al frente del Ministerio porque "queda mucho por hacer", aunque se ha "avanzado" en esta legislatura.

Así lo ha expresado la titular de la cartera de Igualdad en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, al ser preguntada por la diputada del PP Patricia Rodríguez, que ha recordado a Redondo que "ha sido reprobada" por la Cámara.

PUBLICIDAD

En este sentido, Redondo ha puesto en valor que se haya renovado el pacto de Estado contra la violencia de género, con 461 medidas que se están aplicando; la aprobación de la Ley de Paridad que "está transformando las empresas y las instituciones"; los 60 centros de crisis 24 horas para víctimas de violencias sexuales; o las "ayudas a víctimas por encima de cualquier otro momento histórico".

Asimismo, la ministra ha apuntado que han "defendido" las políticas y los derechos de las personas LGTBI frente a los 'populares' y los "recortes que han intentado en Madrid y en Valencia". "Hemos reducido la brecha salarial y laboral gracias a la reforma laboral que permite hoy trabajar a 10.300.000 mujeres cotizando la Seguridad Social. Hoy la brecha salarial está en mínimos históricos en el 15%", ha recalcado.

PUBLICIDAD

"Ustedes lo que tienen es que alzar la mirada, como dice el Papa, y no solo para ver lo bueno sino para también observar lo que dice Europa, que nos coloca en el primer puesto en materia de defensa de las personas LGTBI y nos coloca en el cuarto puesto en materia de igualdad. Así que si no me quieren creer a mí, al menos crean lo que dice Europa", ha zanjado.

Por su parte, la diputada del PP ha afeado a la ministra su "exceso de soberbia" y ha afirmado que "ha fracasado amparando el borrado jurídico de las mujeres, blindando la ley trans".

También ha asegurado que las agresiones "están disparadas" y "el número de asesinadas por violencia machista es inasumible, sobre todo porque en el 40% de los casos existían denuncias previas".

"El sistema ha fallado. Usted ha fallado, con sus pulseras falsas, con el colapso de los juzgados y por su incapacidad de aprobar una ley integral contra la trata", ha remarcado.