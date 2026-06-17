Reconocen que Puerto Rico cuenta con una "infraestructura crítica" de agua desde hace años

San Juan, 17 jun (EFE).- El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) de Puerto Rico, Luis Reinaldo González, ha reconocido este miércoles que el archipiélago cuenta con una "infraestructura crítica" en el servicio y "no es un problema que surgió de la noche a la mañana", durante su intervención en la Comisión Total del Senado.

En el marco de las averías en el sistema que han causado cortes de agua en varios municipios del norte del archipiélago, que han dejado a ciudadanos hasta más de 15 días sin acceso a este servicio básico, González ha explicado ante 28 senadores que "el deterioro acumulado requería atención e inversión sostenida durante muchos años" y "no se le dio".

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Las reparaciones de las averías detectadas en el llamado Superacueducto de Puerto Rico finalizaron el martes, sin embargo, la recuperación está siendo gradual y los más de 100.000 clientes que se vieron afectados están volviendo a tener acceso al servicio de agua potable.

"Durante demasiado tiempo, las decisiones difíciles, pero necesarias, se fueron posponiendo. Se atendieron emergencias, pero muchas veces con 'parchos' para resolver temporalmente, sin atacar los problemas de raíz con soluciones permanentes", ha precisado el titular de la AAA.

González ha calificado estas últimas semanas como las "más intensas y retantes" que ha enfrentado el sistema de agua potable de Puerto Rico en los últimos años.

Asimismo, el titular de la AAA ha apuntado que entiende "perfectamente la frustración" de los ciudadanos afectados por estas averías, ha pedido disculpas por ello y ha asegurado que no va a continuar "postergando soluciones".

"No estamos aquí para dejarle el problema a las próximas generaciones, porque eso sería hacer lo mismo que hicieron los que estuvieron en estas posiciones antes que nosotros. Estamos aquí para enfrentar este problema de infraestructura y para resolverlo de manera permanente. Estos proyectos los adelantamos por un año para comenzar en julio", ha manifestado.

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En este sentido, González ha desvelado que con una inversión de 7.000 millones de dólares, ha puesto en marcha proyectos de reconstrucción y modernización de la infraestructura para fortalecer la resiliencia del sistema durante las próximas décadas.

"Nada justifica que no tengamos un servicio tan preciado. Es una realidad que asumo con responsabilidad y con la determinación de trabajar incansablemente para devolverle a nuestra gente el servicio que merece", ha expresado.

En este contexto, el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero, también ha participado en la comisión y ha lamentado las vicisitudes que sufren las comunidades en residencias, comercios y oficinas gubernamentales que no tienen un servicio estable de agua.

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"Esta crisis no solamente puede medirse únicamente en términos operacionales, hay que ponerle rostros de miles de adultos mayores, rostros de personas encamadas que no tienen agua. Padres y madres tienen que reorganizar sus vidas todos los días para tratar de cumplir una rutina familiar. Miles de comerciantes ven afectados sus sustentos y los empleos que crean", ha recalcado Romero.

Debido a esta crisis, que se agravó a principios de esta semana y lleva semanas afectando al área metropolitana, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha activado a la Guardia Nacional para que apoye los esfuerzos de distribución de agua. EFE

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