Matter 1.6 mejora la coordinación de la gestión de dispositivos entre ecosistemas en una red compartida

El estándar abierto Matter de hogar inteligente se ha actualizado con la especificación 1.6 que además de introducir sugerencias de acción para los termostatos, mejora la experiencia multiecosistema en una red compartida.

La Connectivity Standars Alliance (CSA) ha actualizado su estándar abierto a la versión Matter 1.6 que, en lugar de incorporar soporte para nuevos tipos de dispositivos, habilita nuevas experiencias de hogar inteligente "más flexibles y eficaces", como se recoge en una nota de prensa.

PUBLICIDAD

Esta versión profundiza en la función Multi-Admin, ya que ahora permite que varios controladores autorizados administren una única red compartida. Para ello utiliza Joint Fabric para crear 'fabrics' (tejidos, estructuras), una especie de entornos seguros desde los que varios controladores, por ejemplo, dos personas son sendos 'smartphones', pueden gestionar una red compartida con permisos definidos, es decir, pueden gestionar, actualizar y modificar la infraestructura de red de manera coordinada.

La especificación 1.4 introdujo la función Multi-Admin basada en el acceso compartido, de tal forma que un dispositivo podía estar conectado en distintas redes al mismo tiempo y el usuario podía gestionarla desde una u otra, ya que su estado (si se encendía, se apagaba, etc.) se compartía con la otra, pero nada más.

PUBLICIDAD

Esta evolución significa que los usuarios pueden gestionar los dispositivos conectados (altavoces, bombillas, termostatos, etc.) desde la interfaz o ecosistema (Android, iOS, Amazon Alexa, Google Home, Apple Home) que les resulte más conveniente, sin necesidad de una configuración independiente en cada uno.

Esta novedad supone un paso más hacia el motivo principal por el que se lanzó el estándar Matter en octubre de 2022: construir un ecosistema que permita la integración de productos del Internet de las Cosas (IoT) de diferentes fabricantes con el objetivo de evitar la confusión de los usuarios por el uso de distintos ecosistemas, como los de Google, Amazon o Apple.

PUBLICIDAD

PUESTA EN MARCAHA CON NFC

Matter 1.6 también introduce la puesta en marcha basada en NFC, para que dispositivos como bombillas, interruptores y otros productos que requieren instalación puedan implementarse mediante comunicación NFC bidireccional, incluso antes de que el dispositivo esté completamente encendido.

Esta novedad actualiza la versión 1.4.1, que facilitó la configuración de los dispositivos domésticos inteligentes mediante opciones como códigos QR multidispositivo o etiquetas NFC. En este último caso, los usuarios solo tienen que tocar el dispositivo con su 'smartphone' para iniciar la puesta en marcha, si bien esta modalidad todavía dependía de Bluetooth LE, como matizan desde la CSA.

PUBLICIDAD

"Ahora el intercambio completo de información de puesta en marcha puede realizarse mediante NFC, lo que lo convierte en una alternativa real a las configuraciones basadas en BLE", afirman desde la Asociación. De esta forma, "una bombilla puede configurarse antes de enroscarla en la lámpara de techo, y un interruptor de pared puede instalarse antes de conectar la corriente eléctrica".

GESTIÓN DE TERMOSTATOS

La gestión de los termostatos contará con nuevas sugerencias que modifican la dinámica entre los ecosistemas y estos dispositivos para que, en lugar de que ejecute sin más un comando enviado, el termostato pueda evaluar las preferencias del usuario y el contexto antes de actuar.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, como explica la CSA, "un termostato que se acaba de ajustar manualmente puede reconocer una sugerencia que llega momentos después desde otra fuente e identificará que probablemente no es lo que el usuario pretendía, y la pospondrá".

La especificación Matter 1.6 ya está disponible para que los fabricantes, desarrolladores de plataformas y socios del ecosistema la revisen e incorporen el soporte en sus productos.