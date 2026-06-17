La Guardia Civil pide colaboración para identificar a una persona hallada en Albalat de la Ribera

La Guardia Civil trata de identificar a una persona encontrada el pasado 29 de mayo en la localidad valenciana de Albalat de la Ribera. Es un hombre de pelo y barba canosos y lisos, tez blanca y con un tatuaje en la pierna, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 29 de mayo por la mañana se halló un cuerpo sin identificar en un campo de naranjos del Polígono 14 de la Partida de Jovades, en el de Albalat de la Ribera. Se trata de un hombre caucásico de edad avanzada, tez clara, con pelo y barba lisos, canosos y cortos.

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Una vez personado en el lugar el Equipo de Policía Judicial de Almussafes, los agentes comprobaron que esta persona vestía zapatillas de deporte de color gris, marca 'Kalenji', ropa interior tipo bóxer de color oscuro, de la marca 'Uomo' y pantalón de color oscuro tipo chándal. Asimismo, llevaba un segundo pantalón, también oscuro, con una banda amarilla por debajo de ambas rodillas, asemejándose a un pantalón típico de trabajo.

En la parte de arriba portaba una camiseta de manga corta de color negro con la inscripción 'Força Verdolaga' en la espalda en color verde, una cazadora con capucha y cremallera en la parte delantera de color marrón con rayas horizontales de la marca 'Inside' en talla M. Además, tiene un tatuaje en la cara lateral de la pierna izquierda con la inscripción '02 ZUZO'.

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Ante la dificultad para identificar a esta persona, la Guardia Civil solicita colaboración ciudadana: si se reconoce a esta persona o alguien cree saber quién es, debe contactar con el 062 o enviar un correo electrónico a v-cmd-valencia-opc@guardiacivil.org