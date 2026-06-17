Igualdad y Cultura presentan 'Cultura Orgullosa', ciclo con danza, conciertos y exposiciones LGTB por toda España

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el de Cultura, Ernest Urtasun, han presentado este miércoles 'Cultura Orgullosa 2026', un ciclo con actividades en 16 museos estatales por toda España, así como en otras instituciones y espacios. Este circuito, que llega este año a su tercera edición, recoge una treintena de eventos de danza, conciertos y exposiciones de temática o sobre personajes LGTB y durará hasta mayo de 2027.

La iniciativa, financiada por Igualdad y desarrollada en colaboración con el de Cultura, tiene como finalidad establecer un calendario de actividades culturales que den protagonismo a las creaciones artísticas LGTBI+ y a la diversidad sexual, de género y familiar. Este año, la actividad inaugural tendrá lugar el viernes 26 de junio en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid.

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En ella, la compañía Kor'sia ofrecerá una celebración del cuerpo disidente, del deseo, de la multiplicidad identitaria y de la potencia colectiva del orgullo a través de la danza. La Juan Gallery --comisionados del programa-- han avanzado que habrá una acción de calle en Madrid titulada 'Cortejo fúnebre de Federico García Lorca', así como una exposición fotográfica en homenaje a la artista plástica Roberta Marrero en el Museo Nacional del Romanticismo (Madrid).

A su vez, está previsto entre otras iniciativas un podcast en directo con David Velduque en el Museo del Greco de Toledo; un seminario titulado 'Nación Trans' del Museo de América de Madrid; la exposición "Estaba oculto" de Valle Galera en el Museo Nacional de Artes Suntuarias González Martí de Valencia; la exposición 'Nosaltres no tenim por, nosaltres som' en el Centro Cultural La Model de Barcelona o un evento titulado 'La deconstrucción en la moda: cuerpo, género e identidad' con Alejandro Gómez Palomo (Palomo Spain) en el Museo del Traje de Madrid.

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"La cultura es cuerpo, es memoria, es fiesta, es orgullo, es homenaje y es reparación. Es una forma de decir que nuestras historias forman parte de la cultura de nuestro país", han señalado desde La Juan Gallery.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recalcado que este ciclo está enfocado a "cambiar la perspectiva" y ha invitado a "sentir orgullo de país" ya que España "ha avanzado mucho" en esta materia: de las "terribles" leyes de vagos y maleantes y de peligrosidad social, España ha pasado a ser --según el Rainbow Map de ILGA-Europe-- "el país donde los derechos y libertades de las personas LGTBI+ mejor se reconocen y donde una persona desde la diversidad puede vivir mejor y con mayor respeto".

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"Venimos de una situación muchas veces de dolor, de persecución, de miedo para el colectivo y hoy es un colectivo que puede sentirse orgulloso de lo que representa y de cómo lo representa en la ciudadanía y en la sociedad. Desde el Ministerio estamos muy orgullosos, muy orgullosos de todas y todos vosotros", ha recalcado.

A su vez, ha puesto en valor que el programa incluye eventos en Valladolid, Barcelona, Valencia y Toledo ("ya que hay que salir de Madrid, de esta capital, que a veces es tan opresora"). Por otra parte, ha incicido en que quedan "muchas cosas pendientes" y ha hecho referencia a la iniciativa que incorpora como delito las terapias de conversión, en votación esta tarde.

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"No podemos estar hablando de un país diverso que además reconoce esta diversidad y que respeta sin tener en el Código Penal una normativa específica que culpabilice, que establezca, que tipifique como delito las terapias de conversión. Así que seguimos avanzando desde luego de la mano, siempre de la mano de los colectivos y siempre de la mano de la cultura", ha resaltado.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha puesto el foco en cómo el Orgullo "ha dejado de ser un evento estacional, circunscrito a las celebraciones del mes de junio, para pasar a ser una realidad constitutiva de los centros museísticos españoles, que están ampliando su presencia, implicación y vínculos con la comunidad".

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En este sentido, ha destacado herramientas como el Plan de Derechos Culturales, el primer Plan de Igualdad en la Cultura 24 y 26 y la labor de mediación de los profesionales de museos, bibliotecas, archivos y centros de producción estética y musical del Ministerio de Cultura. De manera más general, ha resaltado que cree que "si hay un lugar no solo de resistencia, pero también de reivindicación y de libertad para defender las libertades y la democracia en estos momentos" son ciclos como Cultura Orgullosa.

A título personal, ha recordado la manifestación del Orgullo a la que acudió al año pasado en Budapest (Hungría), donde el "autócrata" del expresidente húngaro Viktor Orbán "quiso pisotear los derechos de la comunidad". "Se encontró en sus narices una manifestación, la más bonita que he visto en muchos años, por las calles de Budapest, que no solo permitió desde el Orgullo y desde la cultura reivindicar la libertad y reivindicar lo que somos, sino también derrotar a los autócratas que nos quieren hacer la vida más infeliz. Así que disfrutemos del mes del Orgullo", ha recalcado.

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