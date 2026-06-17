Google y LaLiga promoverán el desarrollo sostenible del entorno digital

Google y LaLiga han firmado una alianza para consolidar su colaboración estrecha y estratégica para la protección de los derechos de propiedad intelectual y el fortalecimiento de un ecosistema digital seguro, confiable y transparente.

Esta cooperación conjunta, desarrollada de forma proactiva durante la temporada 2025-26, ha permitido alcanzar notables avances en la fluidez de la comunicación y en la atención ágil de las notificaciones enviadas por LaLiga.

Como reflejo del éxito de este esquema de colaboración directa, se ha registrado una reducción muy significativa en el volumen de incidencias reportadas en canales vinculados a los servicios de Google a lo largo de la temporada 2025-26, asentándose una tendencia constante a la baja de cara al cierre de las competiciones.

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Esta alianza forma parte de la visión de LaLiga de cooperar activamente con los líderes del sector tecnológico para salvaguardar la sostenibilidad de las industrias creativas y del entretenimiento. En este espíritu de trabajo conjunto, Google pone a disposición sus plataformas y tecnologías, que actúan de forma neutral facilitando la conexión y el acceso a la información a millones de usuarios en todo el mundo.

Ambas entidades coinciden en que la tecnología debe ser un motor de innovación y difusión lícita, por lo que rechazan cualquier intento de fraude o abuso por parte de agentes externos ajenos a esta colaboración. Los resultados obtenidos de la colaboración confirman la eficacia de las herramientas de reporte de Google y demuestran que la coordinación constituye la vía idónea para abordar de manera eficaz y sostenible la protección de contenidos en internet.

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Ambas organizaciones reafirman su compromiso de trabajar de la mano frente a las prácticas no autorizadas o engañosas que perjudican a la experiencia de los usuarios y la confianza en la economía digital.

"Para Google, el respeto por los derechos de propiedad intelectual y la provisión de un entorno digital seguro son pilares fundamentales. Por ello contamos con múltiples mecanismos para evitar que se realice un uso inadecuado de nuestras herramientas por terceros y mantenemos una inversión constante en tecnología para combatir activamente la piratería. Esta estrecha colaboración con LALIGA demuestra que, a través de la comunicación proactiva y uso adecuado de nuestros canales de reporte en nuestros productos, es posible ofrecer a los creadores de contenido soluciones técnicas altamente eficaces, ágiles y transparentes que aportan seguridad al sector del entretenimiento", afirmó Lino Cattaruzzi, presidente de Google Iberia.

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Por su parte, el presidente de la LaLiga, Javier Tebas, reiteró que la patronal sigue "firmemente comprometida" en la lucha contra la piratería. "La colaboración para acabar con esta lacra es fundamental, y poder contar con grandes actores como Google nos refuerza en nuestro propósito. Ahora, de la mano también de Google, somos cada vez más efectivos en la defensa del fútbol, la propiedad intelectual, el sector del entretenimiento y la integridad del fan", concluyó Tebas.