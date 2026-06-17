Española EM&E y emiratí EDGE elevan cartera comercial su 'joint-venture' a 1.725 millones

París, 17 jun (EFE).- La española Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y el grupo emiratí EDGE han formalizado este miércoles en París el acuerdo para constituir una empresa conjunta con sede en Emiratos Árabes Unidos con una cartera comercial prevista que revisaron al alza, hasta 1.725 millones de euros, desde los 1.500 millones de dólares calculados inicialmente.

Se prevé que la nueva empresa conjunta empiece a funcionar durante el último trimestre de este año.

El acuerdo se había anunciado en febrero de este año en Madrid, sellado por el CEO de EM&E Group, Fernando Fernández, y el director general y CEO de EDGE Group, Hamad Al Marar.

"La nueva sociedad, que inicialmente tenía una cartera comercial de 1.500 millones de dólares, ha incrementado sus previsiones un 15 %, alcanzando los 1.725 millones de dólares", indicó este miércoles EM&E en un comunicado, con motivo de Eurosatory, la feria internacional de defensa y seguridad que se celebra en París esta semana.

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En virtud de este acuerdo, la firma española liderará una transferencia tecnológica clave para que el tejido industrial y tecnológico de EDGE fabrique diferentes partes de las estaciones de combate en suelo emiratí, manteniéndose la fabricación del resto del producto en España.

Además, la nueva sociedad fabricará una nueva estación de armas, adaptada a las últimas necesidades del sector de la defensa global.

Según ha apuntado Fernando Fernández, "la 'joint venture' con EDGE pasa a ser una realidad tangible que impulsa nuestra internacionalización y pone en valor la innovación tecnológica que lideramos desde España".

Por su parte, el presidente de la división comercial de EDGE, Omar Al Zaabi -presente en Eurosatory-, se felicitó de que "el aumento de nuestra cartera de pedidos comerciales hasta los 1.725 millones de dólares desde febrero confirma que existe un interés real por lo que construiremos juntos". EFE

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