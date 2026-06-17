El Parlamento de Estonia elegirá el próximo 2 de septiembre al nuevo presidente del país

El Parlamento de Estonia ha convocado para el próximo 2 de septiembre una sesión extraordinaria con el fin de elegir al que será al nuevo presidente del país, una votación que requerirá una mayoría cualificada de dos tercios.

"El presidente del Riigikogu (Parlamento estonio), Lauri Hussar, a propuesta del actual presidente, Alar Karis, convocó para el 2 de septiembre una sesión extraordinaria del Parlamento. En la agenda de la sesión figura la elección de un nuevo presidente de Estonia", ha indicado la sede parlamentaria en un comunicado este miércoles.

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Está previsto que el encuentro tenga lugar sobre las 12.00 horas (hora local). En Estonia, el presidente lo designa el Parlamento y no se elige por elecciones directas. Las últimas dos ocasiones se resolvieron tras varias rondas de votación.

No obstante, de momento se desconoce cuáles serán los candidatos definitivos, que serán revelados a lo largo del verano. Solo Mart Helme, exministro del Interior, ha anunciado su candidatura, mientras que el propio Karis ha anunciado que a mediados de verano aclarará si se presenta o no a la reelección.

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Si el Parlamento no lograra nombrar al jefe de Estado, se convocará un colegio electoral, compuesto por 208 personas: 107 representantes de los gobiernos locales y 101 miembros del Parlamento.