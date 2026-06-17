El grupo hotelero español Barceló dice que en Cuba respeta la normativa marcada desde EEUU

Madrid, 17 jun (EFE).- La posición del grupo hotelero español respecto a Cuba, donde cuenta con dos hoteles, es "respetar la normativa que se ha marcado desde Estados Unidos", según el directivo de la compañía Raúl González.

En las últimas semanas varias cadenas hoteleras extranjeras, entre ellas Iberostar o Meliá, abandonaron el país tras la aprobación de la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo, que preveía sanciones para las personas y empresas que mantuviesen negocios con el Estado cubano.

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En un encuentro informativo este miércoles, González señaló que no quieren asumir "ningún riesgo en los dos hoteles", que no son del grupo Gaviota -una filial del conglomerado empresarial del Ejército cubano Gaesa-, y que tienen contrato firmado hasta el año que viene.

"En principio, tenemos contrato hasta el año que viene, salvo que cambien la normativa o manden un mensaje claro", señaló.

El directivo apuntó que están cumpliendo de manera muy estricta con la normativa.

Preguntado por la duración del contrato de estos hoteles, afirmó que en principio es hasta el año que viene y que después verán qué ocurre.

Respecto a la situación en Oriente Medio, donde el grupo tiene establecimientos, señaló que tiene la impresión de que se va a recuperar de manera "más acelerada de lo que creemos".

En concreto, aseguró que en el caso de Dubái es "un destino que se ha cimentado bajo la seguridad máxima y es muy duro lo que ha ocurrido".

"Con la información que tengo, creo que lo han gestionado muy bien", añadió.

No obstante, advirtió que en otros lugares será diferente, como Baréin, con una realidad "más complicada" por la situación propia del país, o Arabia Saudí.

Respecto a la situación de Venezuela y la posibilidad de ser un destino para el grupo, González recordó que tuvieron un hotel en Isla Margarita pero que ahora es momento de esperar. EFE