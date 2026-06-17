EEUU dice que trabaja intensamente para apoyar a empresas en sector petrolero de Venezuela

Caracas, 17 jun (EFE).- La Embajada de Estados Unidos en Venezuela indicó este miércoles que está trabajando intensamente junto al subsecretario interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp, y otras autoridades para apoyar a las empresas norteamericanas que están invirtiendo en Venezuela para la recuperación petrolera y gasífera.

"Junto con el secretario adjunto interino del Departamento de Energía, Andrew Rapp, y el asesor principal de política del Consejo Nacional de Dominio Energético (NDEC), Toby Deen, continuamos trabajando intensamente con las autoridades interinas para apoyar la participación de empresas estadounidenses en la recuperación del sector petrolero y gasífero de Venezuela", dijo la legación en X.

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La embajada acompañó el mensaje con unas fotos de la reunión que sostuvieron ambos funcionarios el viernes con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Avanzamos en la creación de un entorno propicio para la inversión estadounidense mediante reuniones productivas con altos funcionarios de las autoridades interinas", añadió la representación diplomática, que volvió a recordar que estos encuentros forman parte del plan de tres fases del presidente Donald Trump para Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro en enero.

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El pasado viernes, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó sobre una reunión entre Rodríguez y funcionarios de Estados Unidos para evaluar la agenda energética bilateral.

En el encuentro estaban Deen, Rapp y el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, así como la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón; el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez; y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

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Los funcionarios no ofrecieron declaraciones sobre lo discutido en la reunión y el canal estatal solo indicó que se trataba de la revisión de la agenda, sin ofrecer más detalles.

Desde la detención de Maduro y en medio del marcado interés de Washington en el petróleo venezolano, Rodríguez ha promovido un conjunto de reformas, especialmente en el área de hidrocarburos, para permitir la inversión extranjera.

La apertura del país suramericano ya ha dado resultados como la firma de diferentes tipos de acuerdos con varias multinacionales, entre ellas la española Repsol, la italiana Eni, la británica Shell y las estadounidenses Chevron, Heeney Capital y General Electric (GE) Vernova, así como la de origen argentino IMPSA, en distintas áreas.

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Además, el pasado abril, Rodríguez informó de encuentros con representantes de empresas como las estadounidenses ConocoPhillips y ExxonMobil, además de conversaciones con Siemens. EFE