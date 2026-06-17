Albacete, Ávila y Cuenca ganan la 10ª edición de Olimpiadas Entreredes

Un total de 16 estudiantes de Educación Secundaria de Albacete, Ávila y Cuenca han resultado ganadores de las Olimpiadas Entreredes 2026, el concurso educativo de Red Eléctrica --filial de Redeia encargada del transporte y la operación del sistema eléctrico en España-- que promueve entre los jóvenes el conocimiento sobre el sistema eléctrico español y la transición energética, de manera amena y participativa.

Los equipos ganadores pertenecen a los centros de IES Bodas de Camacho (Munera, Albacete), ganador de la categoría de 1º de ESO; IES Jorge Manrique (Motilla del Palancar, Cuenca) en 2º de ESO; IES Amparo Sanz de Albacete, en la categoría de 3º de ESO; y IES Jorge Santayana de Ávila en la de 4º de ESO, como detalla la entidad.

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En la final nacional de Olimpiadas Entreredes, han participado un total de 189 estudiantes de 29 centros educativos, procedentes de 11 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra), y de la ciudad autónoma de Ceuta.

Los equipos ganadores de cada curso (de 1º a 4º de ESO), han logrado una mayor puntuación en las pruebas realizadas. Han quedado como primeros finalistas los centros IES Guadiana (Ayamonte, Huelva) y Colegio La Enseñanza (Albacete), y, como segundos finalistas, los centros IES Marco Fabio Quintiliano (Calahorra, La Rioja), Colegio La Salle de Plasencia (Extremadura) e IES Antonio Machado (Soria).

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Tanto los estudiantes ganadores como los finalistas han sido premiados con una cámara deportiva acuática. Además, sus profesores recibirán un proyector y las escuelas una televisión de 65 pulgadas con pantalla táctil, herramientas que potencian las posibilidades didácticas y educativas.

Los equipos ganadores viajarán en exclusiva a Madrid para participar en la entrega de premios que se celebrará los días 14 y 15 de octubre, en el marco de las Jornadas de Sostenibilidad de Redeia.

Entre sus objetivos, Entreredes busca despertar el interés de los jóvenes por la energía, la innovación y la tecnología, así como su vínculo con el medioambiente y el bienestar social, fomentando vocaciones en disciplinas STEAM y contribuyendo a formar futuros ciudadanos responsables en materia energética y respetuosos con el medio ambiente.

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Para ello, cuenta entre sus recursos con un videojuego que permite a los estudiantes recorrer virtualmente España a través de las líneas y subestaciones de la red de transporte de energía eléctrica.

En las Olimpiadas Entreredes, la parte competitiva del proyecto, el alumnado juega por equipos a este videojuego, primero por comunidades autónomas, fase en la que se clasifican los centros que representarán a cada una de ellas, y luego a nivel nacional. Para avanzar, los jugadores han de ir acertando las cuestiones que se les plantean en torno al temario dado a lo largo del curso (Geografía e Historia; Física y Química/Biología; Matemáticas; Lengua y Literatura, y Ocio y Cultura) y, en particular, sobre lo aprendido acerca de la energía, transición ecológica y el sistema eléctrico español.

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La décima edición de Olimpiadas Entreredes ha logrado un récord de participación, con cerca de 63.000 estudiantes inscritos, superando la cifra de la pasada edición (54.000 estudiantes), de 286 centros. Desde su primera edición, en 2016, Entreredes ha reunido a más de 280.000 estudiantes que han podido disfrutar y aprender sobre el sistema eléctrico y la transición energética.