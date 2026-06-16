Temas del día de EFE News Latino del martes 16 de junio

EEUU ELECCIONES

Washington - Washington celebra primarias para renovar la alcaldía en la que Janeese Lewis George, autoproclamada demócrata socialista y conocida entre los capitalinos como la 'Mamdani de D.C.', aventaja a su principal contrincante, Kenyan R. McDuffie, en la carrera demócrata de la capital estadounidense. (foto) (video)

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Washington - Georgia, Oklahoma y Alabama celebran este martes segundas vueltas de las elecciones primarias para definir a los candidatos que competirán por escaños en el Congreso en los comicios de noviembre.

EEUU VIVIENDA

Miami - Los colombianos han afianzado su liderazgo como los principales compradores extranjeros de propiedades en el sur de Florida, donde triplicaron su inversión en vivienda en 2025, un fenómeno que vendedores de bienes raíces y compradores creen que se agudizaría ante la incertidumbre electoral.

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JAVIER BARDEM

Los Ángeles - El actor español Javier Bardem será distinguido con una ceremonia de huellas de manos y pies en el TCL Chinese Theatre, donde estará acompañado por los directores Michael Mann y Denis Villeneuve.

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AGENDA INFORMATIVA

RESERVA FEDERAL.-Washington.- El recién nombrado presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, encabeza por primera vez una reunión del banco central tras un aumento significado de la inflación y con la expectativa de rebajar los tipos de interés como pedía Donald Trump.

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Washington.- OEA DEMOCRACIA.- El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, Sebastián Kraljevich, ofrece una sesión informativa sobre el apoyo del organismo a la región para fortalecer las instituciones democráticas, promover la gobernabilidad y mejorar la participación ciudadana, en la antesala de la Asamblea General que se celebrará en Panamá.

Nueva York.- EEUU HISTORIA.- El New York Historical, el primer museo de la ciudad, muestra a la prensa su nueva ala dedicada a la historia de la democracia en Estados Unidos, que incluye la exposición 'Democracy Matters', en la antesala del 250 aniversario de la Declaración de Independencia del país (foto)

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Nueva York.- LUIGI MANGIONE.- El proceso de selección del jurado en el caso estatal contra Luigi Mangione, acusado del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, continúa este lunes y martes en el tribunal de Manhattan, en una fase clave previa al juicio que supervisa el juez Gregory Carro.

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