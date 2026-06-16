SGAE pone "en valor" la historia y restauración de su sede en el Palacio de Longoria con 'La casa de los autores'

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha inaugurado este martes la exposición 'La casa de los autores. Donde habita la memoria' con la que pretende "poner en valor" la historia y la reciente restauración de su sede madrileña en el Palacio de Longoria.

"Siempre hablamos de nuestros socios, hablamos de sus repertorios, de sus obras de teatro, de sus coreografías o de sus películas. Y hoy vamos a hablar de eso que conservamos y que gracias a que lo conservamos, puede ser disfrutado no solo por nuestros socios, sino por toda la sociedad, por todo Madrid, por toda España", ha celebrado presidente de SGAE, Antonio Onetti, durante la presentación.

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La muestra, que podrá verse hasta el próximo 19 de julio, destaca la conservación del patrimonio autoral entendida "tanto desde el continente" --este edificio-- como desde el contenido --el archivo de las SGAE--. "Constituye la memoria viva de los autores", ha explicado una de las comisarias, Maribel Sausor, del departamento de Actividades Complementarias.

Esta celebración coincide con la conmemoración del 175 aniversario del nacimiento de Ruperto Chapí, compositor y figura esencial en la creación de la Sociedad de Autores Españoles (SAE), germen de la actual SGAE, quien tiene un papel protagonista en la exposición.

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Además, como telón de fondo y catalizador de estas celebraciones se encuentra el Centro de Documentación y Archivo (CEDOA), pieza "clave" en la conservación, el estudio y la transmisión del legado autoral de la entidad.

Así, la SGAE expone numerosos documentos, fotografías y otros objetos de interés, para conocer "la historia, las leyendas y los entresijos" del edificio.

"Es, como sabéis, prácticamente el único gran edificio modernista que queda en Madrid. Que no cayó por la piqueta precisamente porque lo compró SGAE y eso hizo que siguiera en pie, no como otros muchos edificios por Chamberí también de este estilo. Es de un estilo modernista enmarcado y que han desaparecido para convertirse en bloques de pisos. Imaginaos este solar lo que es de pisos en esta calle, lo que supondría, el valor económico que generaría tirar esto- Pero gracias a que SGAE lo compró en el año 40, no sucedió", ha detallado Onetti.

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Por otro lado, tal y como ha explicado a Europa Press la comisaria Mari Luz González Peña, directora del Archivo de SGAE, fue en 1905 cuando se construyó el edificio y fue la familia Longoria quien se instaló en ese año en la casa. Aún no estaba terminada y en menos de seis años la acabaron vendiendo para volver a Cuba.

"Hemos localizado el documento en el que, por ejemplo, Isabel Munilla, que era la esposa de Javier Longoria, le vende el palacio a Florestán Aguilar, que ni siquiera sabíamos que lo teníamos (en el archivo). Estba ahí y yo no lo había visto nunca, desde luego. Fue una cosa muy emocionante", ha asegurado González Peña.

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'La casa de los autores. Donde habita la memoria' muestra así planos diseñados inicialmente por José Grases y posteriores proyectos de reformas, acometidas por García Nava y Carlos Arniches, hasta llegar al de su actual restauración.

La evolución se puede seguir gracias a una selección de fotografías que documentan distintos momentos de la historia del edificio, desde su misma construcción, así como de diversas publicaciones profesionales, tanto nacionales como foráneas, que han dejado testimonio en la primera década del siglo XX de la construcción.

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La muestra alberga también la mesa y silla principal del despacho de Florestán Aguilar, sito entonces en lo que hoy es la Sala Buñuel de SGAE, junto a su biblioteca particular, actual Sala Valle Inclán.

Precisamente, con esta muestra, González Peña, "profesional de referencia en la custodia" del patrimonio documental de SGAE, se jubila de su trabajo al frente del CEDOA, que ha venido dirigiendo desde su creación en 1993.