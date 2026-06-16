México protagoniza la XVIII edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim

El Festival Lírico Ópera Benicàssim celebrará del 1 al 9 de agosto su decimoctava edición con México como gran protagonista. Organizado por el Ayuntamiento de Benicàssim y con la colaboración del Gobierno de Jalisco, el certamen se desarrollará bajo el lema 'Encuentro artístico Jalisco-Benicàssim', reforzando los lazos culturales entre ambos territorios a través de la música, la formación y el intercambio artístico.

La programación reunirá a destacados intérpretes nacionales e internacionales en cuatro conciertos, además de diversas actividades paralelas orientadas a la divulgación cultural y una completa oferta formativa para jóvenes talentos de la lírica. El acto de presentación ha contado con la presencia de Susana Marqués, alcaldesa de Benicàssim; Rosa María Gil, concejala de Cultura; Beatriz López, jefa del Departamento de Cultura; y Roberto Turlo, director artístico del festival.

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La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que la decimoctava edición del Festival Lírico Ópera Benicàssim reafirma el compromiso del Ayuntamiento con una programación cultural de excelencia y con iniciativas que enriquecen la vida cultural del municipio. Marqués ha señalado que "esta edición tiene además un significado especial porque estrecha los lazos entre Benicàssim y Jalisco a través de la música y el intercambio artístico, convirtiendo la cultura en un puente de unión entre territorios".

Rosa María Gil, concejala de Cultura, ha explicado que "el festival ofrecerá una programación de gran calidad artística que permitirá al público disfrutar de la ópera, la zarzuela y otras expresiones musicales vinculadas a la tradición mexicana".

Gil ha resaltado que "la presencia de destacados intérpretes internacionales y la colaboración con instituciones de prestigio enriquecen una propuesta cultural que combina excelencia artística, divulgación y formación". Además, ha añadido que "acercar grandes voces de la lírica a Benicàssim supone una oportunidad extraordinaria para vecinos, visitantes y aficionados, que podrán disfrutar de artistas que desarrollan sus carreras en escenarios de primer nivel".

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Por su parte, Roberto Turlo, director artístico del Festival Lírico Ópera de Benicàssim, ha remarcado que "la excelencia es el denominador común de la vertiente artística y formativa de este acontecimiento cultural", y ha asegurado que tanto aficionados como melómanos disfrutarán de las diferentes propuestas e iniciativas que se han programado". El también oboe solista de la Orquesta de València, formación titular del Palau de la Música, ha apuntado que van a impulsar colaboraciones con prestigiosas instituciones públicas y privadas para proyectar el festival nacional e internacionalmente.

La inauguración tendrá lugar el sábado 1 de agosto, a las 21.00 horas, en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega con el recital de 'The Four Italian Tenors', integrado por Alessandro Fantoni, Gianni Leccese, Angelo Forte y Ugo Tarquini, acompañados al piano por Fabrizio Mocata. Al día siguiente, el domingo 2, la cantante mexicana Miriam Solís ofrecerá un concierto junto a Mariachi Sol Mediterráneo, en una de las citas más representativas de la presencia mexicana en esta edición.

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El sábado 8 de agosto será el turno de 'Carmen: voz, cuerpo y libertad', un recorrido por las principales arias de la ópera de Georges Bizet protagonizado por los seis jóvenes becados de la Academia Ópera Benicàssim junto al pianista vasco Carlos Apellániz, y media hora antes habrá una presentación previa y coloquio a cargo de la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera y de Helena Mora, presidenta de la Fundación Victoria de los Ángeles, seguido de un recital de acceso gratuito.

La clausura llegará el domingo 9 de agosto con la gala 'Zarzuela exótica, de Madrid al Caribe', protagonizada por la soprano mexicana Anabel de la Mora, el tenor valenciano Pascual Andreu y Solistas Valencia, una propuesta que pondrá el broche final a una edición marcada por el diálogo cultural entre España y México.

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ACTIVIDADES DIVULGATIVAS

Junto a los conciertos, el festival desarrollará diversas actividades divulgativas. Entre ellas destaca la proyección del documental 'Brava Victoria', dedicado a la figura de la legendaria soprano Victoria de los Ángeles, que tendrá lugar el martes 4 de agosto en el Teatre Municipal Francesc Tàrrega. Asimismo, Villa Elisa acogerá el miércoles 5 la experiencia 'El tequila y su esencia', una cata musical que permitirá al público acercarse a uno de los símbolos culturales más representativos de México.

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El jueves 6 de agosto se celebrará un ensayo abierto de la gala final, seguido de un coloquio con Anabel de la Mora, Pascual Andreu y Solistas Valencia. Esta iniciativa permitirá a los asistentes conocer de primera mano el proceso creativo de los artistas y dialogar con ellos sobre el repertorio y la preparación de sus interpretaciones. La entrada para estos dos actos es libre y gratuita hasta completar el aforo; las de los conciertos ya se pueden adquirir en www.cultura.benicassim.es y entrades.benicassim.es.

En la vertiente pedagógica, Ópera Benicàssim acogerá clases magistrales de alto rendimiento para seis jóvenes talentos de la lírica nacionales e internacionales, en Villa Elisa del 4 al 8 de agosto, impulsando al festival como un espacio formativo de excelencia. Estarán impartidas por la Academia Nancy Fabiola Herrera en colaboración con la Fundación Victoria de los Ángeles, el director y cantante mexicano Allen Vladimir Gómez, el actor, cantante y director de escena madrileño Didier Otaola y el pianista vasco Carlos Apellániz.

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El Festival Lírico Ópera Benicàssim pretende potenciar el género lírico y acercar este ámbito artístico a la ciudad castellonense. Desde su primera edición en 2008, han participado en este evento reconocidas figuras nacionales e internacionales como Juan Pons, Isabel Rey, Ana María Sánchez, Ainhoa Arteta, Isabel Rey, Sandra Pastrana, María José Montiel, Isabel Monar, Sergio Escobar, Nancy Fabiola Herrera, Ofelia Sala, Aquiles Machado, Raquel Lojendio, Carmen Romeu, Rubén Fernández, Laura Sheerin, Eduardo Sandoval, Mariola Cantarero & Simón Orfila, Luis Cansino, Lavinia Bini, Vanessa Goikoetxea, George Gagnidze, Celso Albelo, Yolanda Auyanet o Ricardo Olivera, entre otros.