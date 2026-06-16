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México alerta sobre la formación de un ciclón tropical en la frontera con Texas

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Ciudad de México, 16 jun (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México alertó este martes del potencial ciclón tropical Uno en el golfo de México, a 105 kilómetros al suroeste de Reynosa, ciudad del estado de Tamaulipas fronteriza con Texas, y que tiene fuertes rachas de vientos de 65 kilómetros por hora.

En un comunicado, el instituto informó de que el fenómeno meteorológico, originado a las 09:00 hora local, presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h) y se está desplazando al noreste a una velocidad de 9 kilómetros hora.

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Por ello, llamó la atención sobre consecuencias atmosféricas en los estados fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León.

"Las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas", indicó Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente.

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El ciclón se localiza a la misma distancia de México que de Texas.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas destacaron que las eventuales precipitaciones podrían generar "deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas".

"Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil", concluyó la Semarnat.

La formación de ciclones tropicales es un fenómeno habitual en esta época del año en el Caribe mexicano o en los territorios costeros del Pacífico.

Históricamente, los estados más afectados por ciclones en México son Baja California Sur y Sinaloa (noroeste), Tamaulipas (norte), Veracruz (este) y Quintana Roo (sur). EFE

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