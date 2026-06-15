Von der Leyen condiciona levantar sanciones a Irán a "cambios reales sobre el terreno"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha condicionado este lunes cualquier levantamiento de las sanciones de la Unión Europea contra Irán a que Teherán demuestre "cambios reales sobre el terreno", tanto en materia de Derechos Humanos como respecto a su programa nuclear, si bien ha celebrado el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

"Necesitamos ver cambios reales sobre el terreno antes de pensar en levantar las sanciones", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en una comparecencia junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes del inicio de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Évian.

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La conservadora alemana ha recordado que las sanciones europeas contra Irán están vinculadas a las violaciones de Derechos Humanos y a la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo que ha insistido en que cualquier revisión de estas medidas deberá estar precedida por cambios "creíbles y verificables" en ambos ámbitos.

Aún así, ha reiterado el respaldo de Bruselas al acuerdo anunciado entre Washington y Teherán y ha insistido en que la prioridad pasa ahora por su aplicación efectiva, al tiempo que ha reclamado la reapertura del estrecho de Ormuz y el restablecimiento de la libertad de navegación "sin peajes".

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"Esto es esencial para la estabilidad regional y también para la economía mundial", ha añadido Von der Leyen, que también ha defendido que el pacto debe servir para poner fin a los programas nuclear y balístico iraníes.

"NO PUEDE HABER PAZ MIENTRAS EL LÍBANO SIGA EN LLAMAS"

En paralelo, ha advertido de que dicha estabilización de Oriente Próximo pasa también por el fin de la violencia en Líbano, ya que considera que no habrá paz en la región mientras el territorio libanés "siga en llamas". "Pedimos un verdadero alto el fuego y el pleno respeto de la soberanía del Líbano", ha insistido.

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Algo que también ha reclamado el ex primer ministro portugués, quien ha confiado en que el acuerdo "ponga fin a una guerra muy costosa" y abra una oportunidad para avanzar "hacia una paz duradera", sin "olvidar la trágica situación humanitaria en Gaza ni la gran preocupación que suscita la ocupación ilegal en Cisjordania".