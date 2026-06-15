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Rescatados con vida casi 30 migrantes al sur de la isla de Gavdos, en Grecia

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Las autoridades de Grecia han informado este lunes de que 29 migrantes han sido rescatados en aguas al sur de la isla de Gavdos cuando trataban de llegar al territorio griego a bordo de un bote hinchable de pequeño tamaño.

La Guardia Costera griega ha indicado que la embarcación fue detectada poco antes gracias a un dron de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que se encontraba operando en la zona.

Posteriormente, los migrantes han sido rescatados por un buque mercante de bandera danesa y transportados hasta el puerto de Suda, en la isla de Creta, situada más al norte y donde serán sometidos a reconocimientos médicos antes de ser interrogados por las fuerzas de seguridad.

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El rescate se produce en medio de un aumento continuo de la llegada de migrantes a estas islas, las más cercanas a la costa del norte de África, que han experimentado un fuerte incremento en el número de embarcaciones de migrantes que llegan a sus costas en los últimos años, muchas de ellas procedentes de Libia.

A principios de este mes, el Parlamento aprobó una ley destinada a acelerar la deportación de los solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas y a permitir su traslado a los llamados "centros de retorno" fuera de la Unión Europea, a la espera de acuerdos bilaterales con terceros países.

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