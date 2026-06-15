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La producción industrial de EEUU se desacelera en mayo hasta el 0,1%

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La producción industrial de Estados Unidos creció en el mes de mayo un 0,1%, lo que supone una desaceleración de hasta ocho décimas respecto al mismo dato de abril, que se situó en el 0,9%, según ha publicado este lunes la Reserva Federal (Fed).

En concreto, la fabricación de bienes de consumo se disminuyó en un 0,5% con un comportamiento mixto; mientras los bienes de consumo duraderos crecieron en un 0,8%, los no duraderos cayeron hasta un 0,8%. Por su parte, la producción de equipos para empresas aumentó un 0,6%, impulsada por un incremento del 1,9% en los equipos de transporte.

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Por otro lado, la economía estadounidense produjo un 0,9% más de equipos de defensa y aeroespaciales, mientras que el índice de materiales sumó un 0,3%, con los materiales de construcción creciendo un 1,1% y la producción de suministros para empresas sin cambios.

Por ramas industriales, la producción manufacturera se mantuvo sin apenas cambios y la producción minera creció hasta un 1,3%, frente a la disminución experimentada en el anterior mes.

Al mismo tiempo, la producción de servicios públicos se redujo un 0,4%, a pesar del fuerte aumento 8,5% en la producción de las empresas de gas natural que se vio compensado por el reducción del 1,7% en la producción de las empresas eléctricas.

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En términos interanuales, la producción industrial de la primera economía estadounidense creció un 1,7% en el mes de mayo. La utilización de la capacidad productiva subió hasta el 76,2%, tasa 3,2 puntos porcentuales por debajo de la media del periodo 1972-2025.

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