El Museo de Shanghai presentará "En la cima del árbol del mundo: antiguas civilizaciones de las Américas"

PR Newswire

SHANGHÁI, 15 de junio de 2026

Importante exposición internacional reúne cerca de 3.000 objetos de México y Perú

SHANGHÁI, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Museo de Shanghái presentará "En la cima del árbol del mundo: las antiguas civilizaciones de las Américas" (9 de julio de 2026 – 14 de noviembre de 2027 en el Museo de Shanghái en la Plaza del Pueblo), una importante exposición que explora las tradiciones artísticas, culturales y espirituales de las antiguas civilizaciones de América Central y del Sur. Tras el éxito de "En la cima de la pirámide", esta exposición presenta objetos excepcionales de México y Perú, que muestran los mayores logros de las antiguas Américas. Organizada en colaboración con museos e instituciones culturales de México y Perú, la exposición cuenta con 1.129 grupos de objetos, casi 3.000 piezas. A través de una amplia presentación de material arqueológico y artístico, examina el desarrollo de las civilizaciones antiguas en América Central y del Sur y sus legados culturales perdurables.

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La exposición, que ocupa más de 7.000 metros cuadrados de espacio de galería, está organizada en dos secciones complementarias centradas en las historias, tradiciones artísticas y culturas materiales de México y Perú.

La primera sección, "Espacios Sagrados: Civilizaciones del México Antiguo". Examinando la relación entre los sistemas de creencias, la autoridad política y la producción artística, la presentación explora los marcos cosmológicos que dieron forma a las antiguas sociedades mesoamericanas. A través de obras monumentales, objetos rituales y artefactos cotidianos, los visitantes se introducen en el mundo intelectual y cultural de estas civilizaciones.

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La segunda sección, "Machu Picchu y los Imperios Dorados del Perú". Como la exposición más grande sobre civilizaciones andinas jamás presentada en China, también se encuentra entre las exposiciones itinerantes internacionales más importantes de artefactos de oro y plata peruanos. Rastreando el desarrollo de las sociedades a través de los Andes, la exposición destaca los logros artísticos de la región mientras examina los sistemas sociales, políticos y espirituales que dieron forma a sus civilizaciones.

Durante el período de exposición, el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo se dedicará exclusivamente a la presentación. Inspirado en el concepto simbólico del Árbol del Mundo, el diseño de la exposición en todo el museo incorpora referencias visuales extraídas de las antiguas Américas, como maíz, jaguares, serpientes emplumadas y pirámides. Para crear un auténtico ambiente americano antiguo, el lugar se convierte en un espacio inmersivo de 10.000 metros cuadrados, donde los visitantes entran a través de un campo de maíz directamente en el paisaje antiguo. Las instalaciones interpretativas antes de las galerías presentan los paisajes, creencias y tradiciones de la antigua América. A partir del 1 de junio de 2026, los visitantes internacionales pueden comprar boletos de entrada programada en Trip.com (se requiere identificación) o en el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo.

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FUENTE The Shanghai Museum