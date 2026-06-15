El Mundial llega a un histórico parque de LA marcado por la crisis de personas sin hogar

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 15 jun (EFE).- Entre operativos antidrogas, arrestos y planes de renovación, el parque MacArthur, histórico punto de encuentro de inmigrantes latinoamericanos en Los Ángeles, recibirá este lunes a aficionados al fútbol que seguirán el Mundial en una de las principales celebraciones públicas de la ciudad.

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Grandes pantallas al aire libre transmitirán este lunes varios partidos del Mundial en el parque, arrancando con el de España contra Cabo Verde, que desde hace años enfrenta retos relacionados con la seguridad, el consumo de drogas y la presencia de personas sin hogar.

En los últimos meses, las autoridades de Los Ángeles han redoblado los esfuerzos por su recuperación a través de un operativo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), una estrategia que ha dividido la opinión de vecinos y comerciantes, quienes ven con ojos incrédulos que el parque esté preparado para las celebraciones del mundial.

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"Yo no veo ninguna mejoría en el parque, sigue igual", cuenta a EFE una vendedora ambulante de origen salvadoreño que por cuestiones de seguridad no quiso compartir su nombre.

Cuerpos de ambas agencias han acudido como parte del 'Operativo MacArthur Park', en el que más de 20 personas han sido arrestadas en los últimos dos meses por delitos relacionados con drogas.

Los esfuerzos por recuperar el espacio han corrido a contrarreloj, pues, en parte, la urgencia de limpiar el recinto se debe a que este será uno de los lugares oficiales para la transmisión de partidos del torneo, del programa Kick It in the Park, impulsado por la Alcaldía de Los Ángeles.

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La trabajadora dice que no se siente segura caminando por el parque, y aunque considera que a largo plazo las acciones de las autoridades pueden beneficiarlos, confiesa que por el momento han perjudicado más que lo que han ayudado, algo que resiente en sus ventas.

"A la gente le da miedo venir porque hay muchas personas sin hogar, pero cuando la gente ve a la policía también se asusta porque creen que es migración", apunta.

La zona, que vivió su época dorada en la década de 1930 y sufrió un profundo declive en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en uno de los epicentros de la crisis de sobredosis en Los Ángeles durante la pandemia de 2020, coincidiendo con la explosión del fentanilo.

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Recientemente, el parque enfrentó las agresivas redadas migratorias comandadas por la Administración Trump, dejando a los locales con temor.

Las autoridades locales defienden estos esfuerzos como parte de una estrategia de recuperación del espacio público y preparación para los eventos internacionales que la ciudad albergará en los próximos meses.

"Organizar una de las 'watch parties' (fiestas de visualización) gratuitas del Mundial en el parque llenará el espacio de angelinos y servirá como símbolo de lo que está por venir", afirmó la oficina de la alcaldesa Karen Bass, en un comunicado enviado a EFE.

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Un vecino de la zona, quien tampoco quiso compartir su nombre, considera que los actos de las autoridades "son pura paja (pura palabrería)", y cree que una vez que acabe el mundial el parque, que todavía la semana pasada contaba con mucha gente sin hogar y drogándose, volverá a su estado normal.

No obstante, el Fiscal de Distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha prometido que para el Día del Trabajo, que se celebra en EE.UU. en septiembre, el histórico recinto será lo suficientemente seguro como para hacer un picnic en familia, asegurando que ese día estaría ahí con la suya.

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Pero la recuperación tardará aun más. De acuerdo con el periódico LA Local, la ciudad planea instalar una valla metálica de 2,4 metros de altura alrededor de la mitad del parque para el otoño, y el resto para la primavera de 2027 como parte de su restauración.

Julio, un joven guatemalteco de 25 años que acude al parque a jugar fútbol en sus ratos libres, aseguró a EFE que la primera vez que visitó el lugar quedó muy admirado, por lo que espera que eventos comunitarios como el del Mundial continúen.

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"Es maravilloso porque estas actividades sirven para que los jóvenes hagan algo productivo", respondió.

El parque, también conocido internacionalmente por la canción 'MacArthur Park' de Jimmy Webb, popularizada por Donna Summer en 1978, sigue siendo un símbolo de la ciudad, entre la memoria de su pasado glamuroso y los desafíos de su presente. EFE

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(foto)