Lagarde defiende la subida de tipos del BCE: "Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha defendido la decisión del Consejo de Gobierno de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, a pesar del temor del impacto que la subida del precio del dinero pueda tener sobre el crecimiento de la economía, recordando que el mandato de la entidad pasa por garantizar la estabilidad de precios.

"Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Nuestro trabajo es la estabilidad de precios", ha resumido Lagarde en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, que decidió "de forma unánime" elevar los tipos de interés en 0,25 puntos porcentuales, en la primera subida del precio del dinero en la zona euro desde septiembre de 2023.

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En este sentido, la francesa ha destacado que la decisión de subir los tipos de interés "fue unánime y sin reservas", por lo que los consejeros del BCE no discutieron ninguna otra alternativa.

En cualquier caso, Lagarde ha reiterado que, dado el nivel de incertidumbre al que se enfrenta la zona euro, el BCE tomará sus decisiones "reunión tras reunión", en función de los datos y sin que haya una trayectoria de tipos preestablecida.

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Asimismo, la presidenta del BCE ha querido rebatir públicamente las consideraciones que apuntaban a una subida preventiva de tipos, asegurando que "no fue en absoluto como se desarrolló la discusión" del Consejo, que decidió sobre la base de la importante crisis energética registrada desde principios de marzo y que se está prolongando más de lo previsto.

"Estamos empezando a ver una expansión en toda la economía, con costes directos evidentes y también con costes indirectos", ha advertido Lagarde, añadiendo que el BCE ha actualizado sus escenarios adverso y severo de previsiones, incorporando un tercer escenario más moderado.

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"La decisión que tomamos hoy de aumentar en 25 puntos básicos todas nuestras tasas de interés es sólida en los tres escenarios", ha explicado.

De este modo, Lagarde ha enfatizado que el trabajo del Consejo de Gobierno consiste en seguir rigurosamente su función de reacción, por lo que, ante esta situación y dados los datos disponibles, ha defendido "la solidez" de la decisión adoptada este jueves en todos los escenarios (el malo, el muy malo y el no tan malo), añadiendo que las nuevas proyecciones de crecimiento para la eurozona en el escenario base contemplan una expansión del 0,8% este año, apenas una décima menos que en marzo, por lo que la eurozona no se encuentra en un entorno donde el crecimiento esté bajo una amenaza significativa.

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