Zelenski afirma que con su carta a Putin logró demostrar que Rusia no quiere negociar el fin de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes que ha conseguido lo que se propuso cuando envío una carta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para pedirle una reunión cara a cara para poner fin a la guerra, insistiendo que quería mostrar a la opinión pública internacional que solo Kiev está interesado en sentarse a negociar.

"Tenía un objetivo cuando le envié la carta a Putin. Creo que obtuve el resultado que necesitaba", ha afirmado el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta con los líderes nórdicos y bálticos, en la que ha explicado que con ese texto quería mostrar a sus aliados quién está dispuesto a la paz y quién no.

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Asimismo, Zelenski ha confirmado que fueron varias las misivas que ha estado enviando a otros actores internacionales, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, aunque todas ellas con diferentes objetivos, recoge la agencia Ukrinform.

"Cuando hablamos de Estados Unidos quería hacer todo lo posible para que desviaran su atención, al menos un poco, de Oriente Próximo a Ucrania", ha explicado el dirigente ucraniano, que si bien no ha entrado en detalles, ha destacado que también en este caso logró lo que buscaba.

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Zelenski publicó el viernes una misiva en la que ofrecía a Putin la posibilidad de reunirse en un tercer país, cara a cara, para pactar el fin al conflicto. Sin embargo, el presidente ruso destacó "elementos de descortesía" en el texto, así como la inutilidad de un encuentro sin acuerdos previos.

Por otro lado, Zelenski ha vuelto a reiterar que no puede haber negociación alguna sin la participación de Ucrania, independientemente de las conversaciones que mantengan Washington y Moscú. "No, no lo aceptaremos", ha zanjado.

"Con el debido respeto a Estados Unidos, ellos pueden negociar en cualquier formato", pero no, no aceptaremos esas negociaciones sin nosotros mientras la guerra continúa en nuestro territorio, mientras Ucrania está perdiendo en su mayoría. Por lo tanto, nada sobre nosotros sin nosotros", ha reiterado.

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