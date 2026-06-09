Agencias

VÍDEO: Trump califica de "derribo" el accidente de un helicóptero en Ormuz y promete "responder" al "ataque" de Irán

Guardar
Google icon
Imagen 7DDTT6POQBB63OD4XZXL4MTHEQ

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado este martes de "derribo" el accidente de un helicóptero del Ejército que se ha estrellado cerca del estrecho de Omuz y ha prometido "responder" al "ataque" perpetrado por las fuerzas iraníes.

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

PUBLICIDAD

El magnate republicano había informado previamente de que los pilotos habían sido rescatados sanos y salvos, sin dar más detalles sobre las causas del incidente. En las labores de rescate participaron divisiones navales y aéreas con el liderazgo del Mando Central de las Fuerzas Navales y la 82ª División Aerotransportada.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado que el helicóptero AH-64 Apache se estrelló cerca de la costa de Omán mientras patrullaba las aguas de la región, siendo los dos soldados a bordo "rescatados sanos y salvos en aproximadamente dos horas".

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/1094756/1/trump-califica-derribo-accidente-helicoptero-ormuz-promete-responder-iran

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Santiago busca impulsar una avenida cultural similar a las de Buenos Aires o Madrid

Infobae

Costa Cruceros reconoce caída de ventas por hantavirus de la que se recupera gradualmente

Infobae

Karl-Anthony Towns: "Es un momento monumental para República Dominicana, un honor"

Infobae

El papa lamenta ante los jóvenes la idolatría del beneficio y el culto a la imagen

Infobae

Serena Williams regresa a las pistas con una victoria en dobles en Queen's

Serena Williams regresa a las pistas con una victoria en dobles en Queen's