Unos 500 fieles esperan al Papa frente a la Catedral de Barcelona

Unos 500 fieles se reúnen este martes desde las 10 horas en la plaza Nova de Barcelona, frente a la Catedral, para esperar la llegada del Papa León XIV, prevista a las 13.

El Pontífice visitará la Catedral para el rezo de la media hora acompañado del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, con el cabildo, la curia diocesana, voluntarios, seminaristas y formadores.

Los Mossos d'Esquadra acordonan la plaza Nova desde las 9 y sobre las 10.45 han dejado pasar a gente a la primera línea para ver la llegada del Papa.

Entre los laicos que esperan hay gente de todas las edades, además de turistas.

BANDERAS DEL VATICANO

Algunos ondean o llevan atada al cuello la bandera del Vaticano, que también puede verse en algunos balcones de calles cercanas a la plaza.

Otros portan banderas de Barcelona, de España, de Argentina y de Perú.

CÁNTICOS Y CARTELES

Ya se han oído los primeros cánticos de 'Se ve, se siente, el Papa está presente', 'Esta es la juventud del Papa' y 'Papa León, te queremos un montón'.

Los laicos también han traído pancartas: 'Se nota, se siente, el Papa está presente', 'Alza la mirada' y 'Por los de la sele'.